Al Pacino gizlice mi evlendi? Sözcüsünden açıklama geldi

ABD’li ünlü oyuncu Al Pacino, katıldığı son etkinliklerde parmağında alyansa benzeyen bir yüzükle görüntülendi. 85 yaşındaki Hollywood yıldızının gizlice evlendiği iddiaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve merak uyandırdı.

Evlilik söylentileri üzerine Pacino’nun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Al Pacino evli değil” ifadeleri kullanılarak iddialar net şekilde yalanlandı.

Bugüne kadar birçok ilişki yaşayan ancak hiç evlenmeyen Pacino’nun adı son olarak 2020 yılında ilişkilerine başladığı yapımcı Noor Alfallah ile anılmıştı. Çift, 2023 yazında Roman adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olmuştu.





Bu, Pacino’nun dördüncü çocuğuydu. Ünlü oyuncu, “Sonny Boy” adlı anı kitabında geçirdiği ağır Covid hastalığının ardından küçük oğlunun hayata tutunma sebebi olduğunu ifade etmişti.

Pacino’nun daha önceki birlikteliklerinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri ile 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.

Öte yandan Al Pacino, geçtiğimiz yaz film çekimleri için bulunduğu Roma’da İtalyan serbest gazeteci Caterina Di Terlizzi ile samimi şekilde görüntülenmiş ve bu kareler magazin gündemine yansımıştı.