Alain de Botton’a göre aşkın 5 gerçeği: Romantik ilişkilerde en sık yapılan yanılgılar

Aşk çoğu zaman hayatımızdaki en güçlü ve en gizemli duygulardan biri olarak görülür. Ancak Alain de Botton, romantik aşkın yalnızca yoğun duygular ve tutkulu başlangıçlardan ibaret olmadığını savunur. Aşk Üzerine adlı eserinde aşkı; beklentiler, korkular, hayaller ve insanın kendini tanıma süreci üzerinden ele alır.

De Botton’a göre ilişkilerde yaşanan sorunların büyük bölümü sevgisizlikten değil, aşk hakkında sahip olduğumuz yanlış inançlardan kaynaklanır.

1. AŞIK OLDUĞUMUZ KİŞİYİ DEĞİL, BAZEN KENDİ HAYALİMİZİ SEVERİZ

Alain de Botton’a göre aşkın ilk dönemlerinde insanlar karşısındaki kişiyi idealize etmeye eğilimlidir. Sevdiğimiz kişiye yalnızca onun gerçek özellikleriyle değil, ona yüklediğimiz anlamlarla da bağlanırız.

Bir insanı özel yapan bazen gerçekten sahip olduğu özellikler değil, bizim onda görmek istediğimiz şeyler olabilir. Bu nedenle ilişkinin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan hayal kırıklıkları, çoğu zaman kişinin değişmesinden değil, bizim kurduğumuz hayalin gerçeklikle karşılaşmasından kaynaklanır.

2. KUSURSUZ İLİŞKİ BEKLENTİSİ MUTSUZLUĞA YOL AÇAR

De Botton, modern aşk anlayışının insanlara ulaşılması zor bir beklenti sunduğunu düşünür. Filmler ve romantik hikâyeler, doğru kişiyle karşılaşıldığında tüm sorunların ortadan kalkacağı fikrini güçlendirir.

Ancak gerçek ilişkilerde anlaşmazlıklar, kırgınlıklar ve farklı düşünceler kaçınılmazdır. Ona göre olgun sevgi, hiçbir sorun yaşamamak değil; sorunlarla birlikte var olmayı öğrenmektir.

3. SEVGİ, KARŞIMIZDAKİ İNSANI DEĞİŞTİRME ÇABASI DEĞİLDİR

İlişkilerde sık görülen sorunlardan biri, partnerin zaman içinde beklentilere uygun hale gelmesini istemektir. De Botton’a göre bu yaklaşım, kişinin karşısındaki insanı olduğu haliyle kabul etmesini zorlaştırır.

Gerçek yakınlık, birini kendi hayalimizdeki kişiye dönüştürmekten değil; onun güçlü ve zayıf yönleriyle gerçek bir insan olduğunu kabul etmekten geçer.

4. AŞK KENDİMİZİ TANIMAMIZA YARDIMCI OLUR

Alain de Botton’un aşk anlayışında ilişkiler, yalnızca iki insan arasındaki bağ değildir. Aynı zamanda kişinin kendisiyle yüzleştiği bir alandır.

Bir ilişkide ortaya çıkan korkular, kıskançlıklar veya beklentiler çoğu zaman kişinin kendi geçmişi ve iç dünyasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle aşk, sadece karşımızdaki kişiyi değil, kendimizi de keşfetme fırsatı sunar.

5. UZUN SÜREN AŞK TUTKUNUN DEĞİL, ANLAYIŞIN ÜZERİNE KURULUR

De Botton’a göre aşkın başlangıcındaki heyecan zamanla değişir. Ancak bu, sevginin sona erdiği anlamına gelmez. İlk dönemlerdeki yoğun duyguların yerini daha sakin, daha bilinçli bir bağ alabilir.

Kalıcı ilişkiler, iki insanın birbirini sürekli büyüleyici bulmasından çok; birbirinin karmaşıklığını anlamaya ve kabul etmeye çalışmasıyla güçlenir.