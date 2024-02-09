Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:37

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:37

Perşembe akşamları ekrana gelen Aldatmak dizisinde Yeşim karakterini canlandıran Asena Girişken, sosyal medyada merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Aldatmak dizisinin Yeşim'i Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, nereli?

ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?

Asena Girişken 12 Ocak 1992 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. 14 yaşında tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. 18 yaşında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi’ni kazandı ve İstanbul’daki oyunculuk yolcuğu başlamış oldu. BKM ve ID İletişim’in ortak yapımı olan Hira Tekindor’un yönettiği Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda ve "Çember", "Aşk Yeniden", "İstanbullu Gelin" ve "Üç Kuruş" dizilerinde rol aldı. Üç Kuruş dizisinde "Perihan" karakteriyle tanıdığımız Asena Girişken 2022 yılında 'Aldatmak' dizisinin Yeşim'i olarak izleyici ile buluştu.