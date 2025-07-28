Alerji sandı: Burnundan akan sıvı beyin omurilik sıvısı çıktı!

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Özlem Akçay, yıllardır burnundan akan sıvı nedeniyle alerji tedavisi görüyordu. Ancak diş tedavisi sırasında yapılan tetkikler, durumun sanılandan çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu. Akçay’ın burnundan akan sıvı aslında beyin omurilik sıvısıydı.

BEYİN DOKUSU SİNÜSE SARKMIŞ

Başka bir merkezde çektirdiği beyin tomografisi sonrası Medical Point Hastanesi’ne başvuran Akçay’ın, burun içinde en arkada yer alan sfenoid sinüs bölgesine beyin dokusunun sarktığı ve bu bölgeden beyin omurilik sıvısının sızdığı tespit edildi. Tıbbi adıyla “spontan beyin omurilik sıvısı kaçağı” olarak bilinen bu durum, ihmal edildiğinde menenjit gibi hayati risk taşıyan enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren ve ekibi tarafından kapalı (endoskopik) yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla, beyin omurilik sıvısı kaçağı başarıyla kapatıldı. Operasyon sonrası burun akıntısı tamamen kesilen Akçay, kısa sürede sağlığına kavuştu.

“ALERJİ SANMIŞTIM”

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Özlem Akçay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Başta alerji sandım çünkü doğayla iç içe bir bölgede yaşıyorum ve çevremde pek çok kişinin burnu akıyordu. Alerji ilaçlarıyla geçeceğini düşündüm ama uzun süre geçmeyince doktora başvurdum. Meğer burnumdan akan sıvı beyin sıvısıymış. Medical Point Hastanesi’nde çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum.”

“CİDDİ KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİR”

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Erdem Eren ise süreci şöyle değerlendirdi:

“Özlem Hanım uzun süredir burun akıntısı şikayeti yaşıyordu. Yapılan tetkiklerde, sfenoid sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve bu alandan beyin omurilik sıvısının sızdığı tespit edildi. Bu tablo, menenjit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği için acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur.”