Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çimen’in dönüşüyle birlikte diziye yeni bir karakter, Yasemin de dahil olacak. Yasemin’e genç oyuncu Aleyna Bozok hayat verecek. Peki, Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli? Aleyna Bozok dizileri...

ALEYNA BOZOK KİMDİR?

Aleyna Bozok, televizyon dünyasında adını duyurmaya başladı. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde alan Bozok, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Diyetetik Bölümü mezunudur.

Kariyerine oyunculukla adım atan Aleyna Bozok, daha önce “Yalı Çapkını” dizisinde rol almış ve ardından Kanal D’de yayınlanan “Annem Ankara” dizisinde Güneş karakterini canlandırmıştır. Genç yaşına rağmen performansıyla dikkat çeken Bozok, sosyal medyada da aktif bir isimdir.

Son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna Yasemin karakteriyle katılan Aleyna Bozok, yeni rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.