Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alındı. Peki, Ali Tutal kimdir? Ali Tutal hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Ali Tutal sağlık durumu nasıl?

ALİ TUTAL KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ali Tutal, profesyonel oyunculuk kariyerine 1976 yılında çekilen "İzin" adlı sinema filmiyle başladı.

Bir sinema emekçisi olan Ali Tutal, Diyarbakır doğumlu olup Siyasal İşletme mezunudur. Reklamcılıkla uğraşmaktadır. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı. Örneğin yaptığı filmlerden biri Yol'dur.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle bilinmektedir. Diyarbakırlı sanatçı 2022 yılında "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminde rol alması, son dönemdeki çalışmalarından biridir. Ayrıca, "Yasak Elma" ve "Kördüğüm" gibi popüler televizyon dizilerinde de yer almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)

Yasak Elma (2021)

Kördüğüm (2016)

Guruldayan Kalpler (2015)

Boynu Bükükler (2014) - Din Öğretmeni

Geniş Aile (2009-2011) (Ali Ekber Elagöz)

Memlekette Demokrasi Var (2010)

Vay Arkadaş (2010)

Saddamin Askerleri: Kara Günes (2010) (Puşto)

Güneşi Gördüm (2009) (Amca)

Mıhlıçay Aşıkları (2009)

Saddamın Askerleri (2008)

Mülteci (2007)

Arka Sokaklar (2006-2007) (Kıraathaneci Ramiz)

Hasret (2006)

Maskeli Beşler: Irak (2006)

Eve Dönüş (2006) (Muhlis)

Bir Kurşun İkimize Yeter (2005)

Cennet Mahallesi (2004) (Hamit)

Hemşo (2001)

Şara (1999)

Tatlı Kaçıklar (1998) (Ferigöz Mahmut)

Hoşçakal Yarın (1998)

Kadın Dul Kalınca (1988)

Sana Can Dayanmaz (1988)

Günah Gecesi (1987)

Katırcılar (1987)

Koğuş (1987) (Mahkum Nusret)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sultanoğlu (1986)

Umut Sokağı (1986)

Güneşe Köprü (1986)

Seviyorum (1986)

Sarı Bela (1985)

Seyyid (1985)

Son Darbe (1985)

Sevdalandım (1984)

Gizli Duygular (1984) (Bakkal)

Arkadaşım (1983)

Alişan (1982)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1980)

İzin (1975)

ALİ TUTAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Tutal evinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Entübe edilen oyuncunun hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.