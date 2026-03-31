Alkollü araç kullanırken yakalanmıştı: Britney Spears dans videolarına döndü

Dünya müzik listelerinin zirvesinden düşmeyen ancak özel hayatındaki çalkantılarla sık sık gündeme gelen Britney Spears, geçtiğimiz günlerde yaşadığı adli krizin ardından ilk kez görüntülendi. Alkollü araç kullanırken otoyol polisi tarafından durdurulan ve gözaltına alınan pop yıldızı, serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

DAĞINIK ODADA TUHAF DANSLAR

Spears, takipçileriyle paylaştığı yeni videosunda malikanesinin dağınık görünen bir odasında, yerlere saçılmış çiçekler ve elbise askıları arasında dans ederken görüldü. Sahnelerdeki profesyonel koreografilerinden uzak, "tuhaf" olarak nitelendirilen hareketlerle sergilediği performans, yıldız ismin ruh hali hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"AİLEMLE OLMAK BİR NİMET"

Gözaltı süreci sonrası yaptığı ilk açıklamada Spears, eski eşi Kevin Federline’dan olan oğulları Sean (20) ve Jayden (19) ile bir araya geldiğini duyurdu. Oğullarıyla fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, şu notu düştü:

"Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek büyük bir nimet."





TEMSİLCİSİNDEN "DEĞİŞİM" SİNYALİ

Olayın ardından bir açıklama yapan Spears’ın temsilcisi, yaşananları "mazur görülemez ve talihsiz" olarak nitelendirdi. Temsilci, bu olayın Britney’in hayatında uzun süredir beklenen köklü bir değişimin ve profesyonel yardım alma sürecinin ilk adımı olmasını umduklarını belirtti.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

Gözaltı haberlerinin ardından hesabını kısa süreliğine kapatan ve şu an 'gizli hesap' modunda kullanan Spears için yasal süreç işliyor. Ünlü şarkıcı, alkollü araç kullanma suçlamasıyla 4 Mayıs tarihinde hakim karşısına çıkacak. Sevdiklerinin, yıldızın rehabilitasyonu ve geleceği için kapsamlı bir plan hazırlığı içinde olduğu ifade ediliyor.