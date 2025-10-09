Haliç Kongre Merkezi bu yıl 27’nci Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Gecede ödüller sahiplerini bulurken, tören akıllara durgunluk veren bir hatayla gündeme geldi. 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar anılırken, dev ekranda ünlü oyuncu Alper Atak’ın ismi ve fotoğrafı da yer aldı. Peki, Alper Atak kimdir, kaç yaşında, nereli? Alper Atak dizi ve filmleri...
ALPER ATAK KİMDİR?
Alper Atak 2 Mart 197'de, Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2017 yılında San Francisco State University'de Master Acting programına katılmış akabinde New York ve Los Angeles'ta Method Oyunculuğu, Meisner Tekniği ve Mindfullness üzerine çalışmalar yaptı.
Adana Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı, sonrasında İstanbul'a gelerek Tiyatro Öykü adıyla kendi tiyatro grubunu kurup genel sanat yönetmeni ve oyuncu olarak birçok eseri sahneye koydu ve birçok eserde rol aldı. Ayrıca sözleşmeli sanatçı olarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Halen oyunculuk ve koçluk çalışmalarını ABD ve Türkiye'de sürdürmektedir. 2022 yılında yayınlanan 'Son Dokunuş' adlı romanı kaleme aldı
Halen Oyuncular Sendikası denetleme kurulu başkanıdır.
ALPER ATAK DİZİ VE FİLMLERİ...
Sinema
Sırrını Biliyorum (2024)
Rom (2018) - Oğuzhan Yıldız
Çat Kapı Aşk (2017) - Erhan Baytimur
Bordo bereliler - Suriye (2017) - Erhan Baytimur
Kod Adı: K.O.Z. (2015) - Celal Çimen
TV dizi
Duy Beni (2022) - Ali Balcı[3]
Alya Vol 1 (2020) - Can Evrenol
Payitaht Abdülhamid (2018-2019) - Emre Konuk
Şahsiyet (2018) - Onur Saylak
Diriliş Ertuğrul (2017) - Metin Günay
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2017) - Çağatay Tosun
Arka Sokaklar (2016) - Orhan Oğuz
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2015) - Emre Konuk
Filinta (dizi) (2014) - Kudret Sabancı
Kurtlar Vadisi Pusu (2013) - Onur Tan
Belgesel ve kısa film
2. Abdülhamit (2014, Sinema/Belgesel) - Sururi Ballıbağ
Anadolu'da Türkler (2014, Tv Belgesel) - Sühan Caner
Yıldızlı geceler (2012, Kısa film) - Alican Güney
Tiyatro oyunları
Alamut (2016) - Zafer Kayaokay
Kırmızı Kapı (2016) - Mert Sezgin
Aklımdaki Kadınlar (2015) - Gürdal Karaoğlu
Yeşil Papağan Limited (2014) - Güray Kip
Yangın Yerinde Orkideler (2013) - Ergün Işıldar
Otogargara (2010) - Önder Özcan