Haliç Kongre Merkezi bu yıl 27’nci Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Gecede ödüller sahiplerini bulurken, tören akıllara durgunluk veren bir hatayla gündeme geldi. 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar anılırken, dev ekranda ünlü oyuncu Alper Atak’ın ismi ve fotoğrafı da yer aldı. Peki, Alper Atak kimdir, kaç yaşında, nereli? Alper Atak dizi ve filmleri...

ALPER ATAK KİMDİR?

Alper Atak 2 Mart 197'de, Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2017 yılında San Francisco State University'de Master Acting programına katılmış akabinde New York ve Los Angeles'ta Method Oyunculuğu, Meisner Tekniği ve Mindfullness üzerine çalışmalar yaptı.

Adana Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı, sonrasında İstanbul'a gelerek Tiyatro Öykü adıyla kendi tiyatro grubunu kurup genel sanat yönetmeni ve oyuncu olarak birçok eseri sahneye koydu ve birçok eserde rol aldı. Ayrıca sözleşmeli sanatçı olarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Halen oyunculuk ve koçluk çalışmalarını ABD ve Türkiye'de sürdürmektedir. 2022 yılında yayınlanan 'Son Dokunuş' adlı romanı kaleme aldı

Halen Oyuncular Sendikası denetleme kurulu başkanıdır.

ALPER ATAK DİZİ VE FİLMLERİ...

Sinema

Sırrını Biliyorum (2024)

Rom (2018) - Oğuzhan Yıldız

Çat Kapı Aşk (2017) - Erhan Baytimur

Bordo bereliler - Suriye (2017) - Erhan Baytimur

Kod Adı: K.O.Z. (2015) - Celal Çimen

TV dizi

Duy Beni (2022) - Ali Balcı[3]

Alya Vol 1 (2020) - Can Evrenol

Payitaht Abdülhamid (2018-2019) - Emre Konuk

Şahsiyet (2018) - Onur Saylak

Diriliş Ertuğrul (2017) - Metin Günay

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2017) - Çağatay Tosun

Arka Sokaklar (2016) - Orhan Oğuz

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2015) - Emre Konuk

Filinta (dizi) (2014) - Kudret Sabancı

Kurtlar Vadisi Pusu (2013) - Onur Tan

Belgesel ve kısa film

2. Abdülhamit (2014, Sinema/Belgesel) - Sururi Ballıbağ

Anadolu'da Türkler (2014, Tv Belgesel) - Sühan Caner

Yıldızlı geceler (2012, Kısa film) - Alican Güney

Tiyatro oyunları

Alamut (2016) - Zafer Kayaokay

Kırmızı Kapı (2016) - Mert Sezgin

Aklımdaki Kadınlar (2015) - Gürdal Karaoğlu

Yeşil Papağan Limited (2014) - Güray Kip

Yangın Yerinde Orkideler (2013) - Ergün Işıldar

Otogargara (2010) - Önder Özcan