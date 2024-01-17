Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:48

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:48

Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna kısa bir süre kaldı. ABD Florida'da gerçekleşecek fırlatma töreninin ne zaman yapılcağı araştırılıyor. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya çıkacak? Türk astronot Alper Gezeravcı saat kaçta uzaya gidecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, 9 Ocak'ta yapılması planlanan uçuşunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirtti.

Buna göre; İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak.

13 FARKLI BİLİMSEL DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

UÇUŞ HAKKINDA

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.