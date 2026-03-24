ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri neler? ALS hastalığı tedavisi...

Tıp dünyasında önemli nörolojik hastalıklardan biri olarak kabul edilen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek kas kontrolünün kaybına neden olur. Peki, ALS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı?

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz); istemli kas hareketlerini kontrol eden motor nöronların zaman içinde hasar görmesi ve ölmesi sonucunda ortaya çıkan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Hastalık ilerledikçe, kaslar beyin ve omurilikten gelen komutları alamadığı için zayıflamaya ve erimeye (atrofi) başlar. Bu süreç zamanla yürüme, konuşma, yutma ve nefes alma gibi temel kas fonksiyonlarını etkiler.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

ALS belirtileri kişiden kişiye farklı hızda ve farklı bölgelerden başlayarak ortaya çıkabilir. Hastalık sinsice ilerlediği için ilk işaretler çoğu zaman fark edilmeyebilir. Uzman kaynaklara göre yaygın belirtiler şöyledir:

1. Kas Güçsüzlüğü ve Hareket Kaybı

Eşyaları tutmakta zorlanma

Kalem düşürme, kavrama zayıflığı

Merdiven çıkarken güçlük, yürümede dengesizlik

2. Kaslarda Seğirme (Fasikülasyon) ve Kramplar

Özellikle kol, bacak ve dilde istemsiz kas seğirmeleri

Gece artabilen kas krampları

3. Konuşma Bozuklukları

Peltek konuşma

Ses tonunda değişiklik

Kelimeleri telaffuz etmekte zorlanma

4. Yutma Güçlüğü

Sıvı içerken boğulma hissi

Yemek yeme süresinin uzaması

5. Kas Erimesi (Atrofi)

Kollar, bacaklar veya ellerde belirgin incelme

Kas hacminin azalması

6. Yürüme ve Koşma Zorlukları

Sık düşme

Ayakların takılması

Günlük hareketlerde zorlanma

7. Solunum Problemleri (İleri Evre)

Nefes darlığı

Gece uykuda nefes güçlüğü

8. Duygusal Değişiklikler

Nedensiz gülme veya ağlama krizleri (pseudobulbar etkisi)

ALS’nin başlangıcı genellikle ellerde, ayaklarda veya ağız-yutak bölgesinde olur ve zamanla diğer kaslara yayılır. Bu nedenle erken tanı ve takip süreci oldukça önemlidir.

ALS HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

ALS için kesin bir tedavi henüz bulunmamaktadır. Ancak hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaya ve belirtileri hafifletmeye yönelik bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Bu süreçte kullanılan başlıca ilaçlardan biri Riluzol olup, hastalığın ilerleme hızını bir miktar yavaşlatabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavi, solunum desteği ve beslenme düzenlemeleri de hastaların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.