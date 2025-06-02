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Altın, platin ve değerli maddeler: Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye maden sızıyor

Altın, platin ve değerli maddeler: Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye maden sızıyor

2.06.2025 13:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Altın, platin ve değerli maddeler: Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye maden sızıyor

Havai volkanik kayalarında yapılan yeni analizler, altın ve platin gibi nadir metallerin Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye sızabileceğini ortaya koydu. Bu bulgular, gezegenin milyarlarca yıl önceki oluşum sürecine dair ezber bozan bilgiler sunuyor.
Altının yeryüzündeki gizemli dağılımı yıllardır bilim dünyasının aklını kurcalarken, Havai adalarından gelen yeni bir bulgu bu soruya çarpıcı bir yanıt veriyor: Altın ve diğer nadir metaller, Dünya'nın çekirdeğinden mantoya ve oradan da yüzeye yolculuk ediyor olabilir. Bilim insanları, bu kaçağı volkanik kaya örneklerinde tespit etti.


ÇEKİRDEKTEN YÜZEYE KAÇAN MİRAS

Yeni analizler, yerkabuğunun alt tabakalarından gelen volkanik kayalarda altın ve platin gibi değerli metallere rastlandığını gösterdi. İncelenen kayalarda, gümüş gri renkte, altın kadar nadir bir metalin izine rastlandı. Bu metallere, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Dünya'nın çekirdeği oluşurken kullanılan ilk yapıtaşlarında daha sık rastlandığı düşünülüyor. Uzmanlara göre, bu sızma süreci devam ediyorsa, Dünya'nın kabuğunda zamanla daha fazla değerli metal ortaya çıkabilir.

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