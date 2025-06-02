Altın, platin ve değerli maddeler: Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye maden sızıyor

Altının yeryüzündeki gizemli dağılımı yıllardır bilim dünyasının aklını kurcalarken, Havai adalarından gelen yeni bir bulgu bu soruya çarpıcı bir yanıt veriyor: Altın ve diğer nadir metaller, Dünya'nın çekirdeğinden mantoya ve oradan da yüzeye yolculuk ediyor olabilir. Bilim insanları, bu kaçağı volkanik kaya örneklerinde tespit etti.









ÇEKİRDEKTEN YÜZEYE KAÇAN MİRAS

Yeni analizler, yerkabuğunun alt tabakalarından gelen volkanik kayalarda altın ve platin gibi değerli metallere rastlandığını gösterdi. İncelenen kayalarda, gümüş gri renkte, altın kadar nadir bir metalin izine rastlandı. Bu metallere, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Dünya'nın çekirdeği oluşurken kullanılan ilk yapıtaşlarında daha sık rastlandığı düşünülüyor. Uzmanlara göre, bu sızma süreci devam ediyorsa, Dünya'nın kabuğunda zamanla daha fazla değerli metal ortaya çıkabilir.



