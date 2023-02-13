Altın sarısı çıtır çıtır patates kızartmalarının sırrıymış! Evde sizde yapabilirsiniz

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:10

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 19:10

İster fırında pişip içinde eriyen peynirle buluşsun, ister bol yağda cızırdayıp nar gibi kızarsın, patatesin yeri gerçekten bir başka! Patates kızartmasını herhalde sevmeyen kimse yoktur.



Günün her öğünü atıştırmalık olarak tercih edilen patates kızartmasının en çıtırını yapan siz olmak istiyorsanız doğru adrese geldiniz! Şimdi sizler için çıtır çıtır patates kızartmasının püf noktalarını paylaşacağız.



Patates kızartması en sevilen atıştırmalıkların başında gelmektedir. Bu leziz atıştırmalık, Belçika ile Fransa arasında bir sahiplik kavgasına yol açsa da tüm dünyaya yayılmayı zamanla başardı. Peki en çıtır patates kızartması nasıl yapılabilir ? Bunun için uygulamanız gereken çok basit bazı tüyolarımız var:



İşte bilmeniz gereken her şey!

Sağlıklı olması açısından ilk önce fırında yapılan patates kızartmasının tarifini paylaşacağız. Sonrasında ise yağda kızartılan patates kızartmasının tarifini paylaşacağız.

FIRINDA YAPILAN PATATES KIZARTMASI İÇİN

MALZEMELER

3 adet patates

Bir tatlı kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tam tahıllı hardal

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

*Patatesleri ince olmayacak şekilde dilimleyin ya da dörde bölün.

*Tencerede su kaynatın.

*Kaynayan suyun içine patatesleri ve karbonatı atıp yaklaşık 10 dakika haşlayın.

*10 dakika sonra patatesleri süzün ve kurumasını bekleyin.

*Bu sırada fırını 300 dereceye getirin ve ısınması için bırakın.

*Derin bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın.

*İçine patatesleri alıp malzemelerle harmanlayın.

*Patatesleri tepsiye dizin ve fırına verin.

*Yaklaşık 25 dakika pişirin.

*Dünyanın en çıtır patatesleri hazır!

Afiyet olsun...

YAĞDA KIZARTILAN PATATES KIZARTMASI

Patates Kızartması Tarifi Malzemeler





Patates ( İstenilen miktarda)

Tuz

Sıvı yağ

Patates Kızartması Tarifi Yapılışı





*Patatesler soyulmadan önce, çamuru yıkanarak temizlenir.

*Ardından kabukları soyularak, ister ince ister kalın şekilde doğranır.

*Patatesleri suyun altında yıkayın kabuklarını soyun istediğiniz şekilde doğrayın.

*Doğranan patatesleri suyun içinde bekletirseniz, nişastasından arınması sağlanır.

*Ardından süzgeç yardımıyla süzülüp, kâğıt havluyla kurulanır.

*Kızgın yağa atılarak 6 ila 7 dakika kızartılır.

*Kızaran patatesler süzgeç yardımıyla ocaktan alınır ve 10 dakika soğumaya bırakılır.

*Yağ tekrar kızgınlaştırılır ve soğuyan patatesler yağın içine atılır.

*İyice kızarınca tekrar yağın içinden süzgeç yardımıyla alınır.

*Çocukların bayılacağı patates kızartması hazır

Afiyet olsun!

Derleme: Cumhuriyet.com.tr