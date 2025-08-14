Alzheimer araştırmalarında devrim: Kediler demans hastalığının umudu olabilir!

Alzheimer, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını etkileyen en yıkıcı hastalıklardan biri. Ancak yeni bir bilimsel keşif, bu hastalığın tedavisi için umudu beklenmedik bir yerden, kedilerden getiriyor. Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, kedilerin beyinlerindeki demans belirtilerinin insanlardaki Alzheimer ile büyük ölçüde aynı olduğu tespit edildi.

ALZHEİMER ARAŞTIRMALARINDA YENİ UMUT: KEDİLER

Royal (Dick) Veterinary Studies Fakültesi’nden Dr. Robert McGeachan, “Demans, ister insanları ister kedileri etkilesin, yıkıcı bir hastalık. Bulgularımız, kedilerdeki demans ile insanlardaki Alzheimer arasındaki çarpıcı benzerlikleri gözler önüne seriyor” dedi. Araştırma, kedilerin doğal olarak bu beyin değişimlerini geliştirmesi sayesinde, genetik olarak değiştirilmiş farelerden çok daha gerçekçi bir model sunduğunu ortaya koyuyor.

FARKLI YAŞLARDA 25 KEDİ İNCELENDİ

Araştırma ekibi, farklı yaşlarda ölen 25 kedinin beyinlerini inceledi. Demanslı kedilerde, Alzheimer’lı insanlarda da görülen “amiloid-beta” protein birikiminin sinapslarda yoğunlaştığı görüldü. Ayrıca, “sinaptik budama” olarak bilinen ve normalde beyin gelişiminin bir parçası olan sürecin, bu kedilerde sinapsların zarar görerek yok olmasına yol açtığı belirlendi.

İNSAN VE HAYVAN TEDAVİSİNDE ÇİFTE KAZANÇ

Feline Medicine uzmanı Prof. Danièlle Gunn-Moore, “Kedi demansı hem hayvan hem de sahibi için çok yıpratıcı. Bu tür çalışmalar sayesinde onları nasıl en iyi şekilde tedavi edebileceğimizi öğreneceğiz. Bu hem kediler hem de Alzheimer hastaları için büyük bir adım olacak” ifadelerini kullandı.