Amazon'da kabus gibi keşif: Dev kafalı parazit yaban arısı keşfedildi

Peru Amazonu’ndaki Allpahuayo-Mishana Ulusal Rezervi’nde yürütülen saha çalışmaları sırasında bilim insanları, ürkütücü bir yeni yaban arısı türü keşfetti. Capitojoppa amazonica olarak adlandırılan bu tür, dev badem şeklindeki kafası ve içten beslenme yöntemiyle dikkat çekiyor. Utah Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu keşfin hem ekosistem çeşitliliği hem de parazitik davranış biçimleri açısından oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

KURBANLARINI İÇTEN İÇE TÜKETİYOR

Capitojoppa amazonica adlı yeni keşfedilen tür, diğer canlıların vücuduna yumurta bırakarak gelişimini sürdürüyor. Bu parazit arı, tırtıllar, böcekler ve örümcekler gibi ev sahiplerinin içine yumurtalarını bırakıyor. Yavru arı, ev sahibinin içinde gelişirken onu yavaş yavaş içten içe tüketiyor. Araştırmanın başyazarı biyolog Brandon Claridge, bu davranışı “yalnız yaşayan endoparazitik strateji” olarak tanımlıyor. Hatta bazı dişi arıların yumurta bırakmaksızın kurbanı zıpkın gibi bir organla delerek beslenebildiği de açıklandı.

ANTARKTİKALARIN GÖLGESİNDE: YUMURTLAMA VE BESLENME STRATEJİLERİ

Claridge, dişi yaban arısının ev sahibine ulaştığında antenleriyle kurbanını hızla yokladığını ve uygun bulması durumunda yumurtayı vücuduna bıraktığını belirtiyor. Bu işlem, yaban arısının “ovipozitör” adı verilen tüp benzeri yumurtlama organı ile gerçekleşiyor. Bazı durumlarda dişilerin yalnızca beslenme amaçlı olarak bu organla canlıyı deldiği ve bunun yumurtaların olgunlaşması için gerekli besinleri sağladığı da gözlemlenmiş.

BAŞKA KORKUTUCU TÜRLER DE VAR: ELEKTRİK MAVİSİ TARANTULA

Bu yaban arısı keşfi, doğanın karanlık yüzünü ortaya koyan tek örnek değil. Tayland’da da yakın zamanda yeni bir tarantula türü keşfedildi. Parlak elektrik mavisi bacaklara sahip bu örümcek, dünyadaki en nadir türlerden biri olarak kayıtlara geçti. Dr. Narin Chomphuphuang, bu örümceklerin yalnızca ağaç kovuklarında yaşadığını ve çok zor yakalanabildiğini söyledi. Düşük gelgit sırasında gece yürüyüşleriyle yalnızca iki örnek toplanabildi.