Amik Ovası'nda yetişiyor: Dönüm başına 5 ton mahsul verdi....

Yaz aylarının gelmesiyle Hatay'da yeterli olgunluğa ulaşan tarım ürünlerinin hasadı devam ediyor. Nisan ayı ortalarında başlayan soğan hasadı, Haziran ayında da devam ediyor. Ürünün ilk hasatta tarladan çıkan fiyatı 22 TL iken güncel fiyatı 30 TL'yi buldu. Son zamanlardaki soğan fiyatlarındaki artış, üreticiyi memnun etti. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim düşük kalırken bu yılki yağışlarla birlikte verimin artmasıyla dönüm başı 5 ton soğan toplanıyor. Hasat zamanlarında şehir şehir dolaşarak ekmek paralarını kazanmaya çalışan mevsimlik işçiler, soğan toplayarak bin TL yevmiye alıyor. Mart ayında ekimi yapılan soğanın hasadı Ağustos ayına kadar sürecek.

'FİYATLAR 30 TL'Yİ BULDU'

Kırıkhan ilçesi Kürtnasır Mahallesi'ndeki 40 dönümlük tarlada, yaklaşık 150 mevsimlik işçiyle hasat sürüyor. Soğanın fiyatının son günlerdeki artışla tarladan 30 TL'den alıcı bulduğunu söyleyen işçibaşı Sinan Çiftçi, "Hasat güzel ve iyi gidiyor. Soğan tarlasında 150 işçiyle çalışıyoruz. İşçilerin yevmiyesi günlük bin TL. Soğanların fiyatları 10 gün önce 18 TL iken şimdi ise fiyatlar 30 TL'yi buldu. Çiftçinin yüzü bu yıl güldü ve soğan son fiyatlardan sonra uçuşa geçti. İşçi yevmiyesi ise az ve kurtarmıyor. Çocuklarla birlikte soğan tarlasına geliyoruz. Hava şartları zorluyor. Geçen sene kulaklık olduğu için verim iyi değildi. Bu yılki yağışlarla birlikte verim çok iyi oldu. Soğan işleri güzel oldu ve fiyatı da iyi oldu. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Bu yıl iş olarak güzel gidiyor. Bu tarlada dönüm başı 5 ton almayı bekliyoruz. Soğan Mart ayında ekiliyor Ağustos ayına kadar hasadı sürüyor" dedi.

'BU YIL VERİM İYİ GİDİYOR'

Soğan tarlasında 150 işçiyle birlikte hasat yaptıklarını ifade eden işçi Ramazan Çoban, "Biz burada soğan toplama işleri yapıyoruz. Soğanda hasat bu yıl iyi gidiyor ve bu yıl soğan iyi para ediyor. Soğanları toplarken büyüklüklerine göre üçe ayırıyoruz. Ayrıldıktan sonra 3 çeşit sandığa koyuyoruz. Burada 2,5 ay çalıştıktan sonra Amasya'ya gideceğiz. Burada hava çok sıcak oluyor. Çocuklarımızla birlikte geliyoruz ve yevmiye yetmiyor. Burada toplam 150 işçi var. Geçen yıl kuraklıktan dolayı iyi değildi ama bu yıl verim iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.