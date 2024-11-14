Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:31

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:31

Türkiye'de nesli tükenmiş olarak değerlendirilen Anadolu parsının yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Peki, Anadolu parsı nerede yaşar? Anadolu parsının nesli tükendi mi? Anadolu parsı özellikleri...

ANADOLU PARSI NEREDE GÖRÜLDÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ANADOLU PARSI ÖZELLİKLER NEDİR?

Anadolu parsı, sarımsı-turuncu kürk rengine sahip olup, vücudunda belirgin siyah lekeler bulunur. Yetişkin bir birey, 80-100 cm arasında bir vücut uzunluğuna sahip olup, kuyruğu da yaklaşık 60-80 cm uzunluğundadır. Erkekler dişilerden biraz daha büyüktür.

Bu parslara, genellikle ormanlık alanlar, kayalık dağlık bölgeler ve sık orman içi yaşam alanları yer verir. Ancak, habitat kaybı ve insan yerleşimlerinin artması, popülasyonlarını tehdit etmektedir.

Çekingen bir hayvan olan Anadolu parsı, genellikle geceleri avlanır. Hayvanlar yalnız yaşar ve geniş alanlara yayılan çoklu teritoryalar kurar. Avları arasında; dağ keçisi, tavşanlar ve küçük kemirgenler bulunur.

Anadolu parsı, dünya genelinde "tehdit altındaki" (Vulnerable) bir tür olarak kabul edilir. Bunun sebebi, habitat kaybı, kaçak avcılık ve genetik çeşitliliğin azalmasıdır.

ANADOLU PARSI NEREDE YAŞAR?

Anadalu parsı Hatay, Bitlis, Diyarbakır ve İran sınırı arasında kalan dörtgen içerisinde ve Güneydoğu Toroslar’da yaşar.

ZARAR VERMENİN CEZASI ÇOK AĞIR

Diğer yandan, DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listesinde, avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanların en başında Anadolu parsı geliyor. 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' listesinde ilk sıradaki Anadolu parsına zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 30 milyon TL. Ayrıca idari para cezası ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.