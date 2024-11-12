Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:01

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:29

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizi Uzak Şehir, izleyicilerin dikkatini çekti. Konusu, oyuncuları ve karakterleriyle ilgi uyandıran dizi, çarpıcı hikayesi ve görsel estetiğiyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki, Uzak Şehir dizisi konusu ne? Uzak Şehir dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU NE?

Alya Albora, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla birlikte Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına adım atar. Ancak bu yolculuk, onun için dönüşü olmayan bir serüvene dönüşür. Ailenin reisi Cihan Albora, Alya’nın gitme isteğine kayıtsız kalmaz; fakat oğlunu alıp gitmesine izin vermez. Alya, geçmişin gölgesindeki sırlar, aile içindeki çatışmalar ve bölgenin zorlayıcı gerçekleriyle yüzleşirken, kendini kocasının ailesine karşı zorlu bir mücadele verirken bulur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba - Cihan Albora

Sinem Uysal - Alya Albora

Gonca Cilasun - Sadakat Albora

Kuzey Gezer - Deniz Cihan Albora

Müfit Kayacan - Ecmel Albora

Alper Çankaya - Şahin Albora

Ferit Kaya - Demir Baybars

Sahra Şaş - Nare Albora Bulut

Atakan Özkaya - Kaya Albora

Dilin Döğer - Zerrin Albora

Nazmi Kırık - Nadim Baybars

İlkay Kayku - Fidan Albora

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, etkileyici atmosferi ve tarihi dokusuyla öne çıkan Mardin Midyat'ta izleyiciyle buluşuyor.