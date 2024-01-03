Anadolu'nun doğal güzelliğine ziyaretçi akını: 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası doğal güzelliğiyle büyülüyor

Yayınlanma: 03.01.2024 - 17:25

Güncelleme: 03.01.2024 - 17:25

Anadolu çoğrafyasındaki yüzlerce doğal eserden bir tanesi olan Yalan Dünya Mağarası, ziyaretçi akınına uğruyor.

Gazipaşa şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi’nde bulunan mağara içerisindeki sarkıt ve dikitler yanında mağara içindeki görsellik, renkli ışıklandırma sistemi ve buna eşlik eden güzelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yaz kış sıcaklık derecesinin değişmediği ve 28 derece ısıya sahip mağara, 4 kilometre uzunluğunda.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından girişinin ilk 450 metresi düzenlenip ışıklandırılan mağarayı 2023'ün son 10 ayında 50 bin 147 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.