Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:31

'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide', 'Life on Street' ve 'Glory' adlı yapımlarda rol alan Andre Braugher hayatını kaybetti. Peki, Andre Braugher kimdir, kaç yaşında, nereli? Brooklyn Nine-Nine'nın yıldız oyuncusu Andre Braugher neden öldü? Andre Braugher'ın rol aldığı dizi ve filmler neler?

ANDRE BRAUGHER KİMDİR?

Andre Keith Braugher 1 Temmuz 1962 yılında doğdu. 1989 yapımı "Glory" filminde Morgan Freeman ve Denzel Washington ile birlikte rol almış ve Amerikan İç Savaşı sırasında tamamı siyahlardan oluşan bir ordu alayını konu alan filmle Denzel Washington ilk Oscar’ını kazandı.

Hollywood’daki uzun oyunculuk kariyerine rağmen Andre Braugher, 2019'da Associated Press'e verdiği demeçte, Afro-Amerikan kökenli aktörler için rollerin "çok az ve çok uzak" olduğu bir Hollywood'da iş bulmakta zorlandığını söyledi.

Ancak Andre Braugher Homicide adlı dizide yedi sezon boyunca oynayacağı Dedektif Frank Pembleton rolüyle kendini kanıtladı. Bu rolle kariyerindeki ilk Emmy ödülünü kazandı ve 1998'de bir drama dizisinde yer alan En İyi Erkek oyuncu ödülünü aldı. Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı. Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.

Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine "da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaparak çok farklı bir dizide çok farklı türde bir polisi canlandıracaktı. Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.

Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age" ile komediye devam etmiş olsa da Brooklyn Nine-Nine, karanlık ve ağır dramalarda rol almasıyla tanınan Braugher için büyük bir değişimi temsil ediyordu.

Braugher ona dünya çapında en çok ünü sağlayan bu dizi için "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" dedi.

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine yayınlandığı süreçte bu dizideki rolüyle de dört Emmy ödülüne aday gösterildi.

ANDRE BRAUGHER'İN ÖZEL HAYATI

Ünlü oyuncu Homicide dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın bir süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.

ANDRE BRAUGHER NEDEN ÖLDÜ?

Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.

ANDRE BRAUGHER DİZİ VE FİLMLERİ

Filmleri

1989 Glory

1993 Striking Distance

1996 Primal Fear

1996 Get on the Bus

1998 Thick as Thieves

1998 City of Angels

1999 It's the Rage

2000 A Better Way to Die

2000 Frequency

2000 Duets

2006 Poseidon

2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

2007 The Mist

2008 Passengers

2009 Live!

2010 Superman/Batman: Apocalypse

2010 Salt

2012 The Baytown Outlaws

2014 The Gambler

Dizileri

1993–1998 Homicide: Life on the Street

1996 Law & Order

2000–2001 Gideon's Crossing

2000–2001 Jackie Chan AdventuresDerge (seslendirme)

2001 The Practice

2002–2004 Hack

2004 Salem's Lot

2004 The Jury

2006 Thief

2008 The Andromeda Strain

2009–2012 House

2009–2011 Men of a Certain Age

2011–2015 Law & Order

2012–2013 Last Resort

2013–2021 Brooklyn Nine-Nine

2015 Axe CopLobster Man (seslendirme)

2016 New Girl

2017 BoJack Horseman