Andre Braugher kimdir, kaç yaşında, nereli? Brooklyn Nine-Nine'nın yıldız oyuncusu Andre Braugher neden öldü? Andre Braugher'ın rol aldığı dizi ve filmler neler?
Andre Braugher hayatını kaybetti. Braugher'in sevenleri ünlü oyuncunun neden öldüğünü araştırmaya başladı. Peki, Andre Braugher kimdir, kaç yaşında, nereli? Brooklyn Nine-Nine'nın yıldız oyuncusu Andre Braugher neden öldü? Andre Braugher'ın rol aldığı dizi ve filmler neler?
'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide', 'Life on Street' ve 'Glory' adlı yapımlarda rol alan Andre Braugher hayatını kaybetti. Peki, Andre Braugher kimdir, kaç yaşında, nereli? Brooklyn Nine-Nine'nın yıldız oyuncusu Andre Braugher neden öldü? Andre Braugher'ın rol aldığı dizi ve filmler neler?
ANDRE BRAUGHER KİMDİR?
Andre Keith Braugher 1 Temmuz 1962 yılında doğdu. 1989 yapımı "Glory" filminde Morgan Freeman ve Denzel Washington ile birlikte rol almış ve Amerikan İç Savaşı sırasında tamamı siyahlardan oluşan bir ordu alayını konu alan filmle Denzel Washington ilk Oscar’ını kazandı.
Hollywood’daki uzun oyunculuk kariyerine rağmen Andre Braugher, 2019'da Associated Press'e verdiği demeçte, Afro-Amerikan kökenli aktörler için rollerin "çok az ve çok uzak" olduğu bir Hollywood'da iş bulmakta zorlandığını söyledi.
Ancak Andre Braugher Homicide adlı dizide yedi sezon boyunca oynayacağı Dedektif Frank Pembleton rolüyle kendini kanıtladı. Bu rolle kariyerindeki ilk Emmy ödülünü kazandı ve 1998'de bir drama dizisinde yer alan En İyi Erkek oyuncu ödülünü aldı. Usta aktör ikinci Emmy ödülünü ise 2006'da "Thief" adlı dizisiyle kazandı. Braugher toplamda 11 Emmy ödülüne aday gösterildi.
Yıllar sonra, Andy Samberg'in başrolünü oynadığı "Brooklyn Nine-Nine "da Komiser Ray Holt rolüyle komediye geçiş yaparak çok farklı bir dizide çok farklı türde bir polisi canlandıracaktı. Dizi 2013'ten 2021'e kadar NBC'de sekiz sezon boyunca devam etti.
Daha sonra bir başka komedi ağırlıklı drama dizisi "Men of a Certain Age" ile komediye devam etmiş olsa da Brooklyn Nine-Nine, karanlık ve ağır dramalarda rol almasıyla tanınan Braugher için büyük bir değişimi temsil ediyordu.
Braugher ona dünya çapında en çok ünü sağlayan bu dizi için "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" dedi.
Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine yayınlandığı süreçte bu dizideki rolüyle de dört Emmy ödülüne aday gösterildi.
ANDRE BRAUGHER'İN ÖZEL HAYATI
Ünlü oyuncu Homicide dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın bir süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.
ANDRE BRAUGHER NEDEN ÖLDÜ?
Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen Associated Press'e yaptığı açıklamada aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü söyledi.
ANDRE BRAUGHER DİZİ VE FİLMLERİ
Filmleri
1989 Glory
1993 Striking Distance
1996 Primal Fear
1996 Get on the Bus
1998 Thick as Thieves
1998 City of Angels
1999 It's the Rage
2000 A Better Way to Die
2000 Frequency
2000 Duets
2006 Poseidon
2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
2007 The Mist
2008 Passengers
2009 Live!
2010 Superman/Batman: Apocalypse
2010 Salt
2012 The Baytown Outlaws
2014 The Gambler
Dizileri
1993–1998 Homicide: Life on the Street
1996 Law & Order
2000–2001 Gideon's Crossing
2000–2001 Jackie Chan AdventuresDerge (seslendirme)
2001 The Practice
2002–2004 Hack
2004 Salem's Lot
2004 The Jury
2006 Thief
2008 The Andromeda Strain
2009–2012 House
2009–2011 Men of a Certain Age
2011–2015 Law & Order
2012–2013 Last Resort
2013–2021 Brooklyn Nine-Nine
2015 Axe CopLobster Man (seslendirme)
2016 New Girl
2017 BoJack Horseman
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