Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:43

Güncelleme: 29.10.2023 - 10:43

Anıtkabir’in ziyaretçilere açılış saati yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim 2023 Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?

29 EKİM ANITKABİR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Anıtkabir'i 29 Ekim'de ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2023 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

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