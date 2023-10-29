Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim 2023 Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?
Anıtkabir ziyaretçi saatleri araştırılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında ziyaret etmek isteyenler, Anıtkabir ziyaret saatlerini merak etti. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim 2023 Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?
Anıtkabir’in ziyaretçilere açılış saati yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim 2023 Anıtkabir saat kaçta kapanıyor?
29 EKİM ANITKABİR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Anıtkabir'i 29 Ekim'de ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2023 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.
01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00
01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00
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