Ankara’da bilim zirvesi: 'Beyinden zihne' yolculuk başlıyor!

Ankara, bilimsel düşüncenin toplumla buluştuğu önemli bir etkinliğe sahne oluyor. GazeteBilim’in organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan "Beyinden Zihne NÖRO-PERSPEKTİFLER" başlıklı panel, zihin ve beyin arasındaki ilişkiyi eleştirel bir süzgeçten geçirmeye hazırlanıyor. 28 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak olan etkinlik, nörobilim meraklılarını başkentin merkezinde bir araya getirecek.





PSİKİYATRİDE "YANILMALAR" VE GERÇEKLER

GazeteBilim Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo'nun moderatörlüğünü üstleneceği panelde, üç farklı perspektiften ezber bozan sunumlar yapılacak:

Prof. Dr. Zülküf Önal: "Genç ve Yaşlı Beyni Anlamak" başlığıyla, beynin hayat boyu süren gelişimini ve nörolojik kapasitemizin sınırlarını anlatacak.

Doç. Dr. Berker Duman: "Psikiyatrik Tanı Sistemlerine Eleştirel Bakış" sunumuyla, günümüzde kullanılan tanı yöntemlerinin akademik ve pratik sınırlarını tartışmaya açacak.

Dr. Mutluhan İzmir: "Otonom Ego Yanılsamasından Biyolojik Psikiyatri Yanılsamasına Psikiyatrik Mitler" başlıklı konuşmasıyla, modern psikiyatrideki yerleşik kabulleri sorgulayan çarpıcı bir perspektif sunacak.





KATILIM ÜCRETSİZ VE HERKESE AÇIK

Çankaya Selanik Caddesi’nde bulunan Route Teras Kat’ta gerçekleştirilecek olan bu bilimsel buluşma, öğrencilerden profesyonellere kadar bilime ilgi duyan herkese açık olacak. İnteraktif bir soru-cevap bölümünün de yer alacağı etkinlik için kontenjan sınırı bulunuyor. Katılmak isteyenlerin GazeteBilim web sitesi veya e-posta adresi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Etkinlik Takvimi:

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: Route Teras Kat (Selanik Caddesi No: 70, Çankaya/Ankara)