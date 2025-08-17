Anne ve bebek sağlığını etkiliyor, alerjiye sebep oluyor: Hamilelikte kullanılmaması gereken 6 cilt bakım ürünü

Hamilelik süreci, anne adaylarının hem beden hem de ruh sağlığı açısından son derece hassas bir dönemdir. Bu dönemde sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve stres yönetimi kadar kullanılan cilt bakım ürünleri de büyük önem taşır. Çünkü bazı kozmetik içerikler hem anne hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla hamilelikte hangi cilt bakım ürünlerinden uzak durulması gerektiğini bilmek, güvenli bir bakım rutini oluşturmanın ilk adımıdır. Peki, hamilelik sürecinde anne ve bebek sağlığını etkileyen ürünler nelerdir? İşte, hamilelikte kullanılmaması gereken 6 cilt bakım ürünü...

HAMİLELİKTE CİLT BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Ürün içeriklerini mutlaka kontrol etmek

Dermatolog onay ı olmadan yeni ürün kullanmamak

Do ğal ve temiz i çerikli ürünlere yönelmek

Kimyasal içerikli ürünlerden kaç ınmak

HAMİLELİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN 6 CİLT BAKIM ÜRÜNÜ

1. Retinoid içeren ürünler

Retinol ve türevleri (A vitamini türevleri), yaşlanma karşıtı ve akne tedavisinde sıkça kullanılır. Ancak gebelikte yüksek risk taşır ve bebeğin gelişiminde sorunlara yol açabilir.

2. Salisilik asitli ürünler

Yüksek dozda salisilik asit içeren peeling ürünleri, ciltte tahrişin yanı sıra sistemik emilimle bebeğe zarar verebilir. Düşük oranda kullanılan ürünlerde dahi doktora danışılmalıdır.

3. Hidrokinon içeren kremler

Leke açıcı etkisiyle bilinen hidrokinon, vücut tarafından yüksek oranda emilebilir. Bu durum, bebeğe geçme riskini artırır ve gebelikte önerilmez.

4. Formaldehit içeren kozmetik ürünler

Bazı tırnak sertleştirici veya saç bakım ürünlerinde bulunan formaldehit, toksik etkileri nedeniyle gebelikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

5. Paraben ve ftalat içeren ürünler

Paraben ve ftalatlar hormon dengesini bozabilir. Bu nedenle şampuan, losyon ve parfüm gibi ürünlerde bu içeriklerden uzak durulmalıdır.

6. Esansiyel yağlar (Bazı türler)

Her doğal içerik hamilelikte güvenli değildir. Özellikle adaçayı, fesleğen ve biberiye yağı gibi bazı esansiyel yağlar düşük riskini artırabilir.

HAMİLELİKTE GÜVENLE KULLANILABİLECEK ALTERNATİFLER