Anne ve bebek sağlığını etkiliyor, alerjiye sebep oluyor: Hamilelikte kullanılmaması gereken 6 cilt bakım ürünü

Hamilelik süreci, anne adaylarının hem beden hem de ruh sağlığı açısından son derece hassas bir dönemdir. Bu dönemde sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve stres yönetimi kadar kullanılan cilt bakım ürünleri de büyük önem taşır. Çünkü bazı kozmetik içerikler hem anne hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla hamilelikte hangi cilt bakım ürünlerinden uzak durulması gerektiğini bilmek, güvenli bir bakım rutini oluşturmanın ilk adımıdır. Peki, hamilelik sürecinde anne ve bebek sağlığını etkileyen ürünler nelerdir? İşte, hamilelikte kullanılmaması gereken 6 cilt bakım ürünü...
HAMİLELİKTE CİLT BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
- Ürün içeriklerini mutlaka kontrol etmek
- Dermatolog onayı olmadan yeni ürün kullanmamak
- Doğal ve temiz içerikli ürünlere yönelmek
- Kimyasal içerikli ürünlerden kaçınmak
HAMİLELİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN 6 CİLT BAKIM ÜRÜNÜ
1. Retinoid içeren ürünler
Retinol ve türevleri (A vitamini türevleri), yaşlanma karşıtı ve akne tedavisinde sıkça kullanılır. Ancak gebelikte yüksek risk taşır ve bebeğin gelişiminde sorunlara yol açabilir.
2. Salisilik asitli ürünler
Yüksek dozda salisilik asit içeren peeling ürünleri, ciltte tahrişin yanı sıra sistemik emilimle bebeğe zarar verebilir. Düşük oranda kullanılan ürünlerde dahi doktora danışılmalıdır.
3. Hidrokinon içeren kremler
Leke açıcı etkisiyle bilinen hidrokinon, vücut tarafından yüksek oranda emilebilir. Bu durum, bebeğe geçme riskini artırır ve gebelikte önerilmez.
4. Formaldehit içeren kozmetik ürünler
Bazı tırnak sertleştirici veya saç bakım ürünlerinde bulunan formaldehit, toksik etkileri nedeniyle gebelikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
5. Paraben ve ftalat içeren ürünler
Paraben ve ftalatlar hormon dengesini bozabilir. Bu nedenle şampuan, losyon ve parfüm gibi ürünlerde bu içeriklerden uzak durulmalıdır.
6. Esansiyel yağlar (Bazı türler)
Her doğal içerik hamilelikte güvenli değildir. Özellikle adaçayı, fesleğen ve biberiye yağı gibi bazı esansiyel yağlar düşük riskini artırabilir.
HAMİLELİKTE GÜVENLE KULLANILABİLECEK ALTERNATİFLER
- Nemlendirici olarak hyaluronik asit
- Leke bakımında C vitamini
- Yatıştırıcı etki için aloe vera
- Temizlikte doğal içerikli sabun ve yüz temizleyiciler