Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 24.04.2025 - 09:45

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi yine günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan, annelerimizi onurlandırdığımız ve onlara olan sevgimizi, minnetimizi ifade ettiğimiz özel bir gündür. 2025 yılında Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. 2025 yılında Anneler Günü 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.