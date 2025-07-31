Annesini kaybeden Ercan Saatçi'den teşekkür paylaşımı

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi’nin annesi Nezahat Saatçi, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiği öğrenilen Nezahat Saatçi’nin ölüm haberini, oğlu Ercan Saatçi sosyal medya hesabından duyurdu.
İSTANBUL’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Nezahat Saatçi’nin cenazesi, 30 Temmuz Salı günü ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve sevenleri katıldı.
TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI
Annesinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Ercan Saatçi, törene katılan ve taziyede bulunanlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ünlü sanatçı, "Biricik annemiz Nezahat Saatçi'nin cenaze törenine katılan, taziyelerini ileten, arayan, mesaj gönderen, çiçek yollayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.