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Annesini kaybeden Ercan Saatçi'den teşekkür paylaşımı

Annesini kaybeden Ercan Saatçi'den teşekkür paylaşımı

31.07.2025 17:30:00
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Haber Merkezi
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Annesini kaybeden Ercan Saatçi'den teşekkür paylaşımı

Müzisyen Ercan Saatçi'nin annesi vefat etti. Dün annesini toprağa veren ünlü isim, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi’nin annesi Nezahat Saatçi, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat ettiği öğrenilen Nezahat Saatçi’nin ölüm haberini, oğlu Ercan Saatçi sosyal medya hesabından duyurdu.

İSTANBUL’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nezahat Saatçi’nin cenazesi, 30 Temmuz Salı günü ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve sevenleri katıldı.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Annesinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Ercan Saatçi, törene katılan ve taziyede bulunanlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ünlü sanatçı, "Biricik annemiz Nezahat Saatçi'nin cenaze törenine katılan, taziyelerini ileten, arayan, mesaj gönderen, çiçek yollayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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