Annesinin cenaze törenine katılmamıştı: Mehmet Ali Erbil'den açıklama geldi

Bir süre önce kalça kemiği kırılan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri bulunan sunucu Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, dün hayatını kaybetti.

Eken bugün İzmir'de defnedilirken Mehmet Ali Erbil törene katılmadı.

KIZI VE KOMŞULARI KATILDI

Eken için İzmir'in Urla ilçesindeki Urla Gasilhanesi'nde tören düzenlendi. Törene; kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney, Mehmet Öney ve komşuları katıldı.

Mehmet Ali Erbil ise törende yer almadı.

Vakit beklenmeden kılınan namaz sonrası Eken, Zeytinalan Mezarlığı'ndaki eşi Ömer Önder Eken'in mezarının üzerine defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Öngül Eken, kardeşi Mehmet Ali Erbil’in rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığını söyledi.

Dün sosyal medya hesabından annesinin ölüm haberini veren Mehmet Ali Erbil "Canım annemizi 91 yaşında kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

Erbil paylaşımından saatler sonra TikTok'ta yayın açarak tepki çekti.

"2 YILDIR ANNEMİ GÖRMÜYORDUM"

Mehmet Ali Erbil, canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar. Yeni proje yolda arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar, yalan; her şey yalan. Sevgiler, dostluklar... hepsi yalanmış."