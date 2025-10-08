62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2025 yılında birçok kategoride ödüller dağıtacak. Peki, Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Altın Portakal Film Festivali ödülleri ne kadar?

ALTIN PORTAKAL NE ZAMAN 2025?

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2025 yılında 24 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalde ödül töreni 1 Kasım'da olacak.

ALTIN PORTAKAL JÜRİ ÜYELERİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri: Ömer Vargı, Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay, Zeynep Koloğlu.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi: Vuslat Saraçoğlu, Ezgi Esma Kürklü Pervaz, İlkay Nişancı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürileri: Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş, Şafak Bakkalbaşıoğlu.

ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERİ NE KADAR?

Türk sinemasına katkı sağlanılması amaçlanan festivalde bu yıl toplam 9 milyon TL ödül dağıtılacak.

Geçen yıl 1,5 milyon TL olan İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon TL oldu. En İyi Belgesel Film 250 bin TL, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film 200 bin TL ile desteklenecek. Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda En İyi Film 400 bin TL, yönetmen ise 200 bin TL ile ödüllendirilecek.

FESTİVALDEKİ KATEGORİLER

Altın Portakal’da filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışıyor.

Ulusal seçkideki filmler, ilk kez Altın Portakal'da beyazperde de olacak. İşte, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasındaki filmler:

- Aldığımız Nefes — Yönetmen: Şeyhmus Altun | Yapımcı: Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan

- Bağlar, Kökler ve Tutkular — Yönetmen: Sunay Terzioğlu | Yapımcı: Timur Harzadın

- Barselo — Yönetmen: Erdem Yener | Yapımcılar: Hüseyin Yener, Erdem Yener

- Doğudan Fragmanlar — Yönetmen: K. Erkan Yazıcı | Yapımcı: Mahpare Tanın, Myrıam Carrel

- En Güzel Cenaze Şarkıları — Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu , Emre Oskay

- Erken Kış — Yönetmen: Özcan Alper | Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper

- Kanto — Yönetmen: Ensar Altay | Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay

- Noir — Yönetmen: Ragıp Ergün | Yapımcılar: Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız, Ragıp Ergün, Didem Ellialtı

- Kesilmiş Bir Ağaç Gibi — Yönetmen: Tunç Davut | Yapımcılar: Sinem Altındağ, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer, Tunç Davut, Faruk Güven

- Parçalı Yıllar — Yönetmen: Hasan Tolga Pulat | Yapımcılar: Tuncay Kaymaz, Tayfun Burus

- Sahibinden Rahmet — Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin | Yapımcılar: Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin, Ender Sevim

- Tavşan İmparatorluğu — Yönetmen & Yapımcı: Seyfettin