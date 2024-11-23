Antalya’nın Ormana Köyü 2024’te ‘dünyanın en iyi turizm köyü’ seçildi

Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:41

Güncelleme: 23.11.2024 - 11:41

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2024 yılı “En İyi Turizm Köyleri” programında, Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ormana köyü büyük bir başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başvurusu ile değerlendirilen Ormana, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir turizme yaptığı katkılar sayesinde dünya çapında bu unvana layık görüldü.

TOROSLARIN ZİRVESİNDE BİR BAŞARI HİKAYESİ

Ormana, tarihi Yörük kültürünü yaşatan “düğmeli evleri”, 57 yıldır süregelen üzüm festivali ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Manavgat Çayı’nı besleyen derelerin arasında, Torosların zirvesinde konumlanan bu köy, 2024 yılında Türkiye’den seçilen tek köy olma unvanını da taşıyor.

Düğmeli evlerin restorasyonuyla köyü bir turizm destinasyonuna dönüştüren Özgüven Vakfı Başkanı Tolga Özgüven, bu unvanın uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Özgüven, “Bu başarı, 2021 yılından bu yana süren çabaların bir neticesi. TGA aracılığıyla eksikliklerimizi giderip bu yıl yeniden başvurarak bu onura eriştik. Hem Antalya hem de İbradı için çok değerli bir başarı” dedi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE ORMANA

Ormana, 850 yıllık Yörük kültürünü yansıtan 300’ü aşkın düğmeli evleriyle meşhur. Harçsız taş duvarlar ve sedir ağacından oluşan bu evlerin en eskisi 400 yıllık bir tarihe sahip. Ayrıca köy, Osmanlı Sipahi ocağına uzanan Eynif Ovası’ndaki yılkı atları ve tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunmasıyla dikkat çekti.

Köyde 80 oda ve 170 yatak kapasiteli butik oteller ve pansiyonlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özgüven, “Ormana’nın bu listeye girmesi hem köyümüz hem de bölge turizmi için çok değerli bir gelişme” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE ÖRNEK KÖY

UNWTO’nun 2024 yılı listesinde dünya çapında 55 köy yer alırken, Türkiye’den sadece Ormana seçildi. Bu unvan, Ormana’nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmadaki başarısının uluslararası düzeyde tescillendiğinin bir göstergesi oldu.

Ormana, tarihi ve kültürel değerleriyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en dikkat çeken köyleri arasında yerini aldı.