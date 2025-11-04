Anthony Hopkins en büyük pişmanlığını açıkladı

Oscar ödüllü İngiliz aktör Anthony Hopkins, yeni otobiyografisi “We Did Ok, Kid” yayımlanmadan kısa süre önce The Guardian’a verdiği röportajda geçmişine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, ilk eşini ve henüz 12 aylıkken küçük kızını terk etmenin derin pişmanlığını yaşadığını söyledi.

87 yaşındaki Hopkins, gençlik yıllarında alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve bu durumun hayatındaki en karanlık dönemlerden biri olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Bu, hayatımın en üzücü gerçeği ve en büyük pişmanlığım. Ama yine de kalsaydım, herkes için çok daha kötü olacağından eminim” dedi.

1967 yılında oyuncu Petronella Barker ile evlenen Hopkins, 1972’de boşandı. Bu evlilikten dünyaya gelen kızı Abigail Hopkins ise bugün 57 yaşında.

Hopkins, içki alışkanlığının ilişkilerini hızla yıprattığını ve eşiyle şiddetli tartışmalar yaşadıklarını belirtti:

“Akşamları içki dükkânından şişelerce viski alıp eve götürürdüm. Depresyonum sınır tanımıyordu, içki benim yatıştırıcımdı. O ise öfkeleniyordu. Ne kadar berbat bir çift olduğumuzu anladığımızda Petronella hamileydi.”

49 yıldır alkol kullanmadığını belirten Hopkins, geçtiğimiz hafta katıldığı New York Times podcast yayınında, 24 yıldır görüşmediği kızıyla aralarındaki bağın artık onarılamayacağını da kabullendiğini söyledi. Hopkins, “Eşim Stella onu davet etti ama hiçbir yanıt alamadık. Artık bunun için kendimi tüketmeyeceğim. Ona iyi dileklerimi gönderiyorum” dedi.

Ünlü oyuncu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Geçmişe kin besleyebilirim ama bu ölüm demektir. Yaşamıyorsunuzdur. Kusurluyuz, yüce değiliz. Hepimiz günahkârız ya da aziziz... Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.”