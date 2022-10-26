Antikor oluşması için 'grip aşısını erken olun' uyarısı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, bu yıl daha fazla görülmesi beklenen gribe karşı gerekli antikorların oluşması için bir an önce aşı yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünal, 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine ekim, kasım ve aralık aylarında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yüksek sayılara ulaşabildiğini söyledi.

"BU YIL GRİBİN DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR"

Nezle ve gribin bazen karıştırılabildiğini belirten Ünal, nezlenin sadece üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu, burunda akıntı, öksürük, hapşırık, hafif ateş, halsizlik belirtileri gösterdiğini, gripte ise enfeksiyonun akciğerlere indiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla son 2 yıldır solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü anımsatan Ünal, "Bu yıl gribin daha fazla ortaya çıkması bekleniyor. Grip özellikle okullardan ve çocuklardan yayılan bir hastalık. Aşılamaya bugünlerden itibaren başlamamız lazım. Çünkü antikorların oluşması 3-4 haftayı alacaktır. Mevsim başladığında korunaklı olalım. Risk grupları için aşının geri ödemesi de yapılıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kendilerine aşı tanımlanmış diye kontrol etsinler" diye konuştu.

Solunum yolu enfeksiyonlarının bazen ağır sonuçlar oluşturabildiğine dikkati çeken Ünal, kronik hastalıkları olanların, gebelerin ya da obezitelerin gribin oluşturduğu etkilerle rahatsızlıklarının alevlenebildiğini dile getirdi.

Ünal, bu kişilerle yaşlılarda gribin ağır seyredebildiğini ve kötü sonuçlar meydana gelebildiğini ifade ederek, "Bütün bunlar olmasın diye solunum yolları enfeksiyonlarından korunmaya çalışmak lazım. Korunma 3 basamaklıdır. Birincisi sağlıklı yaşam kurallarına uymak. Uykuya çok dikkat edilmeli. İkincisi de sağlıklı ve dengeli beslenmek. Üçüncüsü ise aktif spor yaparak stresli hayattan uzak durmak" diye konuştu.