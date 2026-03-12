Araç plakası değiştirme başvurusu, APP plakalarla ilgili alınan kararın ardından hız kazandı. Peki, APP plaka nasıl değiştirilir? Plaka yenileme ücreti ne kadar?

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

APP plaka, yetkili kuruluşlar tarafından basılmamış ve üzerinde resmi mühür ile güvenlik unsurları bulunmayan plakalar için kullanılan bir tabirdir. Bu tür plakalar, kanunlara göre geçerli sayılmadığı için araç sahipleri yasal plakalarını temin etmek durumundadır.

1. Emniyete Başvuru

Öncelikle araç sahibinin, ilgili emniyet biriminin trafik şubesine giderek mevcut APP plakaların kayıp olduğunu bildirmesi gerekiyor. Bu adım, yeni bir harf ve rakam grubundan plaka alabilmenin ilk şartıdır.

2. Noterde Ruhsat Basımı

Emniyetten alınan evrakla birlikte notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsat basımı yapılır. Noter, aynı zamanda yeni harf ve rakamlardan oluşan plaka için gerekli evrakı düzenler.

3. Plaka Basım Atölyeleri

Noterden alınan evraklar ile plaka basım atölyelerine gidilir ve uzun sıralar beklenerek yeni plakalar teslim alınır. Bu süreç, hem yoğunluk hem de belgelerin eksiksiz olması nedeniyle oldukça zaman alıcıdır.

4. Sigorta ve Sistem Güncellemeleri

Plaka değişikliği sonrası, aracın trafik sigortası, varsa kasko ve ihtiyari mali mesuliyet sigortalarında zeyilname düzenlenerek poliçeler güncellenir. Ayrıca HGS, UTTS ve taşıt tanıma sistemlerinde değişiklik yapılması gerekir. Bazı abonelikli otopark sistemlerinde de yeni plakaların bildirilmesi zorunludur.

PLAKA YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Plaka ve ruhsat değişiminde oluşan maliyetler ortalama olarak 4.000 TL civarındadır.

Plaka basım ücreti: 850 TL

Ruhsat ve evrak işlemleri: Ortalama 3.150 TL