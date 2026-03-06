Yasal olarak ciddi yaptırımları olan APP plakanın ne olduğu ve cezasının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, App plaka nedir? App ve normal plaka arasındaki fark nedir? App plaka kullanmanın cezası ne kadar? İşte ayrıntılar...

APP PLAKA NEDİR?

APP (Avrupa Press Plaka), belirlenen standartların dışında, özel atölyelerde basılan ve genellikle daha kalın, büyük veya farklı yazı tiplerinin kullanıldığı plaka türüdür.

APP PLAKA VE NORMAL PLAKA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Normal plakalar, devletin belirlediği standart font ve punto ile basılır. APP plakalarda ise karakterler daha kalın, birbirine daha bitişik veya köşeli basılır.

Normal plakaların üzerinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın resmi soğuk damgası ve karekod bulunur. APP plakalar genellikle mühürsüzdür.

Normal plakalar, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları tarafından kusursuz okunacak şekilde reflektif malzemeyle üretilir. APP plakaların kalın fontları ve farklı yansıtma özellikleri kameraların plakayı yanlış okumasına veya hiç okuyamamasına neden olur.

APP PLAKA CEZASI NE KADAR?

Bu tür plakaların araçlarda kullanılması halinde plakayı takan veya kullanan kişiler hakkında 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmakta ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilmektedir.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Resmi Belgede Sahtecilik' başlıklı 204'üncü maddesi kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören adli işlem de uygulanabilmektedir.