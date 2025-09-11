Apple, iPhone 17 serisi, AirPods ve Apple Watch'u "Awe-Dropping" (Hayranlık uyandıran) adlı lansmanla duyurdu. Peki, Apple iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 özellikleri neler? iOS 26 alacak modeller hangileri?
iOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iOS 26 güncellemesini 15 Eylül 2025’te final sürümü olarak yayınlayacağını açıkladı. Bu güncelleme yeni Liquid Glass tasarımıyla geliyor; bazı görsel saydam ve yarı saydam efektlerle arayüz öğeleri daha “cam gibi” görünecek.
iOS 26 ÖZELLİKLERİ
iOS 26, yarı saydam Liquid Glass tasarımıyla modern bir arayüz sunuyor. Mesajlar uygulamasına anket, sohbet arka planları ve gelişmiş çağrı engelleme özellikleri ekleniyor. Fotoğraflar uygulaması yeniden sekmeli navigasyona kavuşurken, kamera tarafında yeni “Bright” fotoğraf stili geliyor. Games ve Preview adında iki yeni uygulama tanıtılırken, Apple Music’e AutoMix ve şarkı sözü çevirisi desteği ekleniyor. Ayrıca pil yönetimi ve performans tarafında da Apple Intelligence destekli akıllı iyileştirmeler dikkat çekiyor.
iOS 26 ALACAK MODELLER HANGİLERİ?
iOS 26 alacak iPhone modelleri şöyle:
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2. ve 3. nesil)
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16e