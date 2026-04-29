Arafta dizisi final yaptı ama bitmedi: 2. sezon için resmi açıklama geldi!

Eylül 2025’te çekimlerine başlanan ve 1 Aralık 2025’te yayın hayatına adım atan Arafta, günlük dizi kategorisinde yakaladığı başarıyı 100. bölümde taçlandırarak ekranlara veda etti. Mumbai merkezli GoQuest Media ve Rains Pictures ortak yapımı olan dizi, final bölümüyle izleyicisini hüzne boğarken, yapım kanadından gelen haber teselli oldu.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Dizinin yayın akışından çıkarılmasının ardından resmi Instagram hesabından yapılan açıklama, "Arafta" macerasının henüz bitmediğini kanıtladı. Yapılan paylaşımda, dizinin 2. sezonu için ön hazırlık sürecine girildiği belirtildi. Bu gelişme, ekran yolculuğunun kaldığı yerden devam edeceği sinyalini verdi.

EMİN GÜNENÇ: "SÜRPRİZLER YAKINDA"

Oyuncu kadrosunda Kaan Arkat, Ezgi Dalgıç, Erol Yavan, Pervin Mert, Işıl Mete, Çağrı Baylan ve İlayda Ildır gibi isimlerin yer aldığı dizinin sevilen oyuncusu Emin Günenç de müjdeyi doğruladı. Günenç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sürprizler yakında…” ifadelerini kullanarak yeni sezon heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Oğuzcan Denizhan ve Erdal Sarı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın, yeni sezonda hangi değişikliklerle ve ne zaman izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.