Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez başrolde: 'Deha' dizisinden ilk tanıtım

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:23

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:23

Show TV’de ekrana gelecek olan ve Ay Yapım imzalı yeni dizi "Deha"nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi, yıllar sonra bir baba ve oğul arasında gerçekleşen büyük hesaplaşmayla başlayan bir intikam öyküsünü ekrana taşıyacak.

Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’in yer aldığı dizinin diğer oyuncuları ise Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve çocuk oyuncu Yusuf Selim Uğurlu olarak sıralanıyor.