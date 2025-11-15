Araştırma: Cinsel yakınlık yaraların iyileşmesini hızlandırıyor

Bilim insanları, fiziksel temasın ve duygusal bağın yalnızca psikolojik değil, fiziksel iyileşme üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, cinsel yakınlık veya partnerle kurulan sevgi dolu temas, vücuttaki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayabiliyor. Araştırma sonuçları, sevgi hormonuyla bilinen oksitosinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisine dair önemli ipuçları sunuyor.

OKSİTOSİN VE İYİLEŞME İLİŞKİSİ

Almanya’da yürütülen çalışmada 80 heteroseksüel çiftin kollarına küçük kabarcık yaraları oluşturuldu. Katılımcılar dört gruba ayrıldı:

Bir grup oksitosin sprey kullandı ve “partneri takdir etme görevi” (birbirlerine güzel sözler söyleme) uyguladı,

Bir grup yalnızca bu görevi yaptı,

Diğer grup yalnızca oksitosin aldı,

Son grup ise ne sprey ne de görevi uyguladı.

Bir hafta sonunda araştırmacılar, yalnızca oksitosin kullanımının iyileşme hızını etkilemediğini; ancak oksitosin ve duygusal etkileşimin birlikte uygulandığında yaraların belirgin şekilde daha hızlı kapandığını gözlemledi.

CİNSEL YAKINLIK ETKİSİ DAHA BELİRGİN

Araştırmacılar, haftalık süreçte cinsel birliktelikte bulunan çiftlerin yaralarının diğerlerine göre daha hızlı iyileştiğini de tespit etti. Elde edilen veriler, bu çiftlerde stres hormonu kortizolün seviyesinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre, oksitosin ile fiziksel yakınlığın birleşmesi hem stresi azaltıyor hem de vücudun onarım sürecini hızlandırıyor.

“SEVGİ HORMONU” YALNIZ BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Araştırmada ayrıca, cinsel birliktelik dışında günlük şefkatli temasların da örneğin sarılma, öpme ya da övgü dolu sözlerin benzer etkiler yaratabildiği saptandı. Ancak bu durum yalnızca oksitosin düzeyi yükseldiğinde gözlemlendi. Bu da hormonun doğrudan değil, duygusal etkileşimi güçlendirerek dolaylı bir rol oynadığını gösteriyor.