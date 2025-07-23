Araştırma: Cırcır böceklerinde eşcinsel davranış gözlemlendi

Bilim dünyası, yıllardır Hawaii alan cırcır böceklerinin erkek bireylerine dair davranışlarını inceliyor. Özellikle erkekler arasındaki rekabet, ötüş biçimleri ve çiftleşme stratejileri detaylı şekilde araştırılmış durumda. Yapılan son araştırmalarda, dişi cırcır böceklerinde bugüne kadar belgelenmemiş cinsel davranışlar ilk kez kaydedildi.

SESSİZ ERKEKLER YENİ DAVRANIŞLAR

Hawaii alan cırcır böceklerinde bazı erkek bireylerde "flatwing" adı verilen genetik bir mutasyon bulunuyor. Bu mutasyon nedeniyle bu erkekler çiftleşme çağrısı olarak bilinen tipik ötüşleri çıkaramıyor. Ancak bu sessizlik, onları bu sesi takip ederek gelen ölümcül parazitik sineklerden koruyor. Erkeklerde bu özellik oldukça iyi belgelenmişken, araştırmacılar şimdi bu sessizliğin ve genetik yapıların dişi bireylerin sosyal davranışlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalıştı.

ANTENDEN ISIRMAYA: KADINLAR ARASI ETKİLEŞİM

En sık görülen davranış anten teması oldu. Genellikle araştırıcı, saldırgan olmayan bir davranış olarak gözlemlendi ve erkek sesi çalınan ortamlarda daha fazla gerçekleşti. Aynı şekilde bu temasın süresi de ötüş sesi bulunan deneylerde daha uzundu. İlginç biçimde, ısırma davranışları da yine erkek sesi olan ortamlarda daha sık görüldü. Erkeklerde genellikle başa yapılan bu saldırılar, dişi bireylerde karın ve bacaklara yönelmişti. Sessizlik olan ortamlarda bireylerin birbirinden kaçma (uçma) davranışı daha sık gözlendi.

DİŞİ-DİŞİYE CİNSEL DAVRANIŞ İLK KEZ KAYDEDİLDİ

167 deneylik bu araştırma sürecinde yalnızca üç davranış örneği doğrudan cinsel davranış olarak değerlendirildi: İki durumda dişiler birbirini üstlendi (mounting), bir durumda ise bu üstlenme açıkça kabul edildi. Bu, cırcır böceklerinde şimdiye dek belgelenmiş ilk dişi-dişiye cinsel davranış olarak bilimsel kayıtlara geçti.