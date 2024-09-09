Araştırma: Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor

Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:07

Güncelleme: 09.09.2024 - 19:07

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı veya ağrı hissediyor.

Doğum bilimi ve jinekoloji dergisi BJOG tarafından yayımlanan araştırma "disparöni" yani acı veren cinsel ilişki sorununun her yaştan kadını etkilediğine işaret ediyor.

Aynı araştırma, pek çok kişinin bu konuyu utanç verici ve konuşulması zor bir konu olarak gördüğünü de ortaya koyuyor.

Oysa uzmanlara göre bu sağlık sorunu çözümsüz değil.

İleri yaşlarda daha çok görülüyor

Araştırmaya, yaşları 16 ile 74 arasında değişen ve aktif cinsel hayatı olan yaklaşık yedi bin kadın katıldı.

Acı veren cinsel ilişki çoğunlukla vajina kuruluğu, ilişki sırasında gergin olma ve zevk alamamayla ilişkilendirildi.

Bazı kadınlar acı nedeniyle cinsel ilişkiden çok korktuklarını da dile getirdi.

Menapoz çağındaki kadınlar için vajinal kuruluk acı verirken cinsel ilişki yoluyla yayılan enfeksiyonlar da cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabiliyor.

Araştırmaya göre acılı cinsel ilişki sorunundan en çok etkilenenler 50'li ve 60'lı yaşlarının sonundaki kadınlar.

Bu kadınları 16-24 yaş grubu izliyor.

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Araştırmayı yürütenlerden Dr. Kirstin Mitchell, cinsellik deneyiminin nasıl yaşandığının da önemli olduğunu söylüyor.

"Daha genç yaştaki kadınlar, cinsel ilişkiye yeni başlıyor olabilirler ve kendileri uyarılmasalar da partnerlerinin istediklerini deneyimliyor olabilirler. Ya da cinsel ilişkide yeni oldukları için ve partnerleriyle yüzde 100 rahat olmadıkları için gergin hissediyor olabilirler."

Cinsel ilişki sırasında acı duyduklarını söyleyen kadınların dörtte biri semptomları ya sık sık ya da her cinsel birleşmede yaşadıklarını söylüyor.

Bu kadınların üçte biri de cinsel yaşamlarından memnuniyet duymadıklarını belirtiyorlar.

Ağrı duymadıkları halde cinsel yaşamlarından memnun olmayan kadınların oranı ise yüzde 10.

'Kısır döngü'

Altmış iki yaşındaki Karen (takma ismi), Londra'da yaşıyor ve sorunlarının 40'lı yaşlarda başladığını söylüyor:

"Cinsel arzumun önemli ölçüde dibe vurduğunu hissettim, uyarılma normalden çok daha uzun zaman almaya başladı ve anlayışlı bir eşim olmasına karşın, onu adım atmaktan endişe eder hale getirdim."

Karen kayganlaştırıcı kullanmayı denedi, ancak bu sorunlarını çözmeye yetmedi.

"Endişeleniyorsun, strese giriyorsun ve bu durumu daha da kötü yapıyor. Kısır döngü haline geliyor."

Karen vajinismus denen, cinsel birleşme sırasında vajina çevresindeki pelvis kaslarının istem dışı kalması anlamına gelen sorunla da karşılaştı.

"Sadece yatakta olmuyordu. Smear testi yaptırmam gerektiğinde de oluyordu," diyor.

Karen sonunda doktoruyla konuşmaya karar verdi.

Doktoru, kuruluk için östrojen kremleri ve ovül denemesini, istem dışı kas sıkışmasını önlemek için de vajinal dilatör (kanal genişletici alet) kullanmasını önerdi.

'Cinsellik eğitimi daha kapsayıcı olmalı'

Karen, "Kadınlar bu tip sorunlar için çözümler olduğunu bilmeli. Cinsel yaşamınızdan 50'lerin sonunda vazgeçmemelisiniz" diyor ve ekliyor:

"Pek çok kadın bu konuda konuşmuyor. Çocuk doğumuyla ilgili her şeyi konuşuyoruz ama benim jenerasyonumdaki kadınlar açıkça seks ya da menapozla ilgili konuşmuyor. Konuşmalıyız."

Doktor Mitchell, yaygın bir durum olmasına karşın ağrı veren cinsellik hakkında konuşmaktan çekinenlerin sadece ileri yaştaki kadınlar olmadığını söylüyor.

Kanada'da 200 üniversite öğrencisinin de yer aldığı başka bir araştırma kadınların yaklaşık yarısının ilk cinsel ilişki deneyimleri sırasında ağrı yaşadıklarını ortaya koyuyor.

Doktor Mitchell, gençleri hazırlamak için cinsellik eğitiminin daha kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyor.

"Cinsellik eğitimi çoğunlukla cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve hamilelikle alakalı. Oysa bu eğitimler, insanları cinselliğin nasıl daha zevkli hale getirileceğini, aynı zamanda güvenin ve saygının olduğu bir ilişkide, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler konusunda nasıl iletişim kuracaklarını düşünmeye de hazırlamalı."

Doktorlar, cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesi durumunda doktorlara başvurulmasını öneriyorlar.

* Bu haber BBC Türkçe'de ilk kez 26 Ocak 2017'de yayımlandı.