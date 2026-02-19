Araştırma: Kadınlar erkek kardeşlerine benzeyen erkekleri daha çekici bulabiliyor

Bilim insanlarının yayımladığı yeni bir araştırma, romantik partner seçiminde dikkat çekici bir eğilime işaret etti. Araştırmaya göre bazı kadınlar, yüz hatları erkek kardeşlerini andıran kişileri daha çekici bulabiliyor ve bu benzerlik duygusal yakınlaşmayı etkileyebiliyor.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, katılımcılara farklı erkek yüzleri gösterilerek çekicilik değerlendirmesi yapmaları istendi. Elde edilen bulgular, kadınların çoğu zaman kendilerine ya da aile bireylerine, özellikle de erkek kardeşlerine benzer yüz yapısına sahip erkeklere daha olumlu yaklaşabildiğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu durum bilinçli bir tercih değil; insan beyninin “tanıdıklık etkisi” olarak bilinen psikolojik mekanizmasıyla ilişkili. Tanıdık gelen yüzlerin daha güvenilir ve sıcak algılanması, romantik ilişkilerdeki ilk izlenimleri etkileyebiliyor.

Araştırmacılar, bu eğilimin evrimsel psikolojiyle de bağlantılı olabileceğini belirtirken, partner seçiminde yalnızca fiziksel benzerliğin değil; sosyal çevre, kişisel deneyimler ve bireysel tercihler gibi çok sayıda faktörün rol oynadığını vurguluyor.

Bilim insanları, söz konusu bulgunun “herkes için geçerli bir kural” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, sadece insan ilişkilerindeki bilinç dışı tercihlere dair yeni bir ipucu sunduğunu ifade ediyor.