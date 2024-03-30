Araştırma: 'Köpekler stresin kokusunu alabiliyorlar'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 30.03.2024 - 18:27

Bilim insanlarının yeni buluşu köpeklerin yaklaşan TSSB’yi de tespit edebildiğini gösteriyor.

TSSB, travma sonrası stres bozukluğu anlamına geliyor ve travmatik bir olay yaşayan bireylerde ortaya çıkan rahatsızlık verici durumlar için kullanılıyor.

KÖPEKLER STRESİ KOKU YOLUYLA TESPİT EDEBİLİYOR

Dalhousie Üniversitesi’ndeki araştırmacılar köpeklere insanların nefeslerini koklayarak travma stresini tespit etmeleri üzerine eğitim verdi. Araştırmada kullanılan PTSD hizmet köpekleri zaten hali hazırda sıkıntılı dönemlerden geçen insanlara yardım etmek için eğitildi. Ama köpekler daha önce davranışsal ve fiziksel ipuçlarına yanıt verecek şekilde eğitilmişlerdi. Bu çalışmaysa bazı köpeklerin bu durumu nefes yoluyla tespit edebildiğini gösterdi.

Çalışma, VOC adı verilen ve vücudun ter gibi çeşitli salgılarla salgıladığı uçucu organik bileşenler dayandırılıyor ve köpeklerin TSSB semptomlarıyla bağlantılı VOC’leri tanımayı öğrenip öğrenemeyeceğine odaklanıyor. Araştırmacılar köpeklerin bireylerin daha önce yaşadığı tehlikeli olayların potansiyel geri dönüşünü engellemek için kullanılabileceğine inanıyor.