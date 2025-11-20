Araştırma: Nazik bir dokunuş neden vücudumuzda güvende hissi yaratıyor?

Birinin kolumuza hafifçe dokunması, omzumuza nazikçe temas etmesi ya da sevdiğimiz birinin elini tutması… Bütün bu eylemler çoğu insanda huzur, sakinlik ve güven duygusu yaratıyor. Peki bunun bilimsel açıklaması ne? İngiliz nörobilimci Francis McGlone liderliğinde yürütülen “Affective Touch and the Neurophysiology of CT Afferents” adlı araştırma, bu hissin temelinde cildimizde gizlenen özel bir sinir sistemi olduğunu gösteriyor.

NAZİK DOKUNUŞU ‘GÜVEN SİNYALİNE’ DÖNÜŞTÜREN SİNİR AĞI

McGlone’un araştırmasına göre cildimizde C-taktik (CT) afferentleri adı verilen, yalnızca hafif ve yavaş dokunuşlara yanıt veren özel sinir lifleri bulunuyor. Bu lifler, tehdit algısıyla ilişkili hızlı tepki veren sinirlerden farklı olarak, yalnızca duygusal ve sosyal dokunuşu işlemek için özelleşmiş durumda.

Araştırmada, CT liflerinin en güçlü şekilde 3–5 cm/saniye hızındaki nazik okşamalara tepki verdiği tespit edildi. Bu hızdaki dokunuşlar beyinde özellikle:

insula,

sosyal ödül sistemleri,

rahatlama ve güven ile ilişkili bölgeleri

aktive ederek kişide “tehlike yok, güvendeyim” hissi oluşturuyor.

BEYİN BU DOKUNUŞU NASIL İŞLİYOR?

CT liflerinden gelen sinyaller, beyne diğer dokunsal sinyallerden farklı bir yolla ulaşıyor. Mekanik bir temas olarak değil; duygusal bir bilgi olarak değerlendiriliyor.

McGlone’un ekibi bu sinyallerin özellikle arka insula bölgesinde işlendiğini gösterdi. Bu bölge, bedensel hislerle duygusal durumlarımızı entegre eden önemli bir merkez. Araştırmaya göre bu işlemlerin sonucu:

Kalp atışında düşme,

Streste azalma,

Güven hissinin artması

gibi fizyolojik tepkiler oluşuyor.

NAZİK DOKUNUŞ EVRİMSEL BİR GÜVEN MESAJI

Tek bir araştırmaya dayanan bu bulgular, nazik bir okşamanın neden rahatlatıcı olduğunu açıklıyor. McGlone’un çalışması, insan vücudunun sosyal temas için özel olarak tasarlanmış bir sinir sistemi taşıdığını ortaya koyuyor. Bu nedenle hafif bir dokunuş sadece bir temas değil; beyine giden güçlü bir “güvendesin” mesajı aslında.