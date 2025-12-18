Araştırma ortaya koydu: Otellerde hijyen endişesi rekor seviyeye ulaştı

İstanbul’da bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayın ardından Areda Survey tarafından gerçekleştirilen “Gıda-Hijyen Araştırması”, toplumda temizlik ve gıda güvenliğine yönelik endişelerin ciddi şekilde arttığını ortaya koydu.

Türkiye genelinde yapılan araştırma, yaşanan olayın ardından özellikle oteller ve restoranlara yönelik güven algısında belirgin bir kırılma yaşandığını gösterdi. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, konaklama ve yeme-içme sektörlerinde hijyen konusunda kaygı duyduğunu belirtti.

OTELLERDE HİJYEN ALGISI ZEDELENDİ

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 87,8’i otellerde temizlik ve hijyen konusunda güvenlik endişesi yaşadığını ifade etti. Otellerde hijyen konusunda endişe duymadığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,2 olarak ölçüldü.

RESTORANLARA GÜVEN DÜŞÜŞTE

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise restoranlara yönelik güvenin ciddi oranda azalması oldu. Katılımcıların yüzde 84,9’u, restoranlardan aldıkları yiyeceklere güvenmediğini dile getirirken, restoranlarda sunulan gıdaları güvenilir bulanların oranı yüzde 15,1’de kaldı.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Areda Survey’in Türkiye genelinde 1.859 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma, 25–27 Kasım 2025 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmada, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) tekniği kullanılırken, veriler Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden toplandı.