Araştırma: Penguen dışkısı Antarktika'nın ısısını düşürüyor

Helsinki Üniversitesi araştırmacıları, Antarktika’daki büyük bir Adélie penguen kolonisi çevresinde yaptıkları çalışmada, penguen dışkısından yayılan yüksek yoğunluktaki ammonyak gazının, kükürt bileşenleriyle reaksiyona girerek aerosoller oluşturduğunu keşfettiler. Bu aerosoller üzerinde yoğunlaşan su buharı, bulut tabakaları meydana getirerek yüzey sıcaklıklarını düşürmeye yardımcı oluyor.

PENGUEN DIŞKISI: DOĞANIN SÜRPRİZ İKLİM KORUYUCUSU

Guano (kuş dışkısı), penguenlerin yuvalarında kullanılırken, insanlar tarih boyunca gübre ve barut yapımında değerlendirmiştir. Antarktika’daki guano birikintileri uzaydan görülebilir ve yeni penguen kolonilerinin tespiti için kullanılır. Adélie penguenlerinin dışkısının pembe renkte olması, onların beslenmelerindeki karideslerin etkisindendir.





BENZER ARAŞTIRMALAR VE SONUÇLARI

Kanada’nın Kuzey Kutbu’nda yapılan benzer bir çalışmada da deniz kuşlarının dışkısından yayılan ammonyak bulut oluşumuna katkı sağlamış ve bölgeyi hafifçe soğutmuştur. Bu bulgular, penguen dışkısının iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir doğal rol oynadığını gösteriyor.

KORUMA ŞART

Penguenlerin ve yaşam alanlarının korunması, bu doğal iklim koruyucu mekanizmanın devamı için kritik önem taşıyor. Araştırmacılar, Antarktika ekosisteminin ve penguenlerin sürdürülebilirliğinin, iklim değişikliğiyle mücadelede doğanın iş birliği anlamına geldiğini vurguluyor.