Araştırma: Sporcu Takviyesi Alzheimer Hastaları İçin Umut Oldu

Alzheimer hastalığı genellikle zihinsel yetilerdeki bozulmayla bilinse de, bedensel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri de son derece belirgin. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, spor salonlarının popüler takviyesi olan kreatinin, Alzheimer hastalarının kas gücünü korumada ve günlük yaşam becerilerini sürdürmede önemli rol oynayabileceğini gösterdi. İlk bulgular, bu takviyenin hastalarda kas kaybını yavaşlatabileceğine işaret ediyor.

KREATİN TAKVİYESİ VE ALZHEİMER BAĞLANTISI

Kansas Üniversitesi’nden araştırmacılar, kas gücünü artıran kreatinin Alzheimer hastaları için de faydalı olabileceği hipotezinden yola çıktı. Daha önce yapılan çalışmalar, Alzheimer’ın yalnızca bilişsel işlevleri değil, kas fonksiyonlarını da bozabileceğini ve bunun düşme, yaralanma, günlük işleri yapmada zorlanma gibi riskleri artırdığını göstermişti.

Kreatin, kas gücü ve dayanıklılığı artırmada bilinen bir takviye. Ancak Alzheimer hastaları üzerindeki etkisi daha önce hiç araştırılmamıştı.

SEKİZ HAFTALIK PİLOT ÇALIŞMA

Çalışmaya, yaşları 60 ile 90 arasında değişen, olası Alzheimer tanısı konmuş 20 kişi katıldı. Katılımcılar sekiz hafta boyunca her gün 10 gram kreatin aldı. Araştırma süresince el sıkma gücü, alt vücut değerlendirmeleri, kas boyutu ve kalınlığı ölçüldü.

Sekiz haftanın sonunda, el sıkma gücünün ortalama 33,5 kilodan 35,5 kiloya yükseldiği gözlendi. Araştırmacılar, yaşlı bireylerde el sıkma gücünün yaşam kalitesi ve bağımsızlıkla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte, vücut kitle indeksi, bel çevresi veya yağsız vücut kütlesinde belirgin bir değişiklik tespit edilmedi. Ancak bazı katılımcılarda cilt altı yağ oranının azaldığı ve bacak kası çapında artış olduğu kaydedildi.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE SINIRLILIKLARI

Uzmanlar, kreatin kullanımının Alzheimer hastalarında kas yapısına mütevazı düzeyde fayda sağladığını belirtti. Çalışmanın özellikle hızlı kas kaybını yavaşlatma konusunda ipuçları sunduğu ifade edildi.

Araştırma ekibi, “Bu sekiz haftalık pilot çalışma, kreatinin Alzheimer hastalarında kas işlevi kaybını önleyebileceğine dair ön bulgular sunuyor” diyerek daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, çalışmaya katılan hasta sayısının sınırlı olması ve protokolde yapılan bazı değişiklikler nedeniyle sonuçların kesin kanıt niteliği taşımadığı da belirtildi.