Araştırma: Termometre yükseldikçe tahammül düşüyor

Yaz mevsiminin uzun günleri ve güneşli havası birçok kişi için enerji verici olsa da, aşırı sıcaklıklar insan psikolojisi üzerinde tahmin edilenden daha fazla etkili. Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle yüksek sıcaklıkların agresyon, sinirlilik ve hatta şiddet davranışlarında artışa yol açabileceğini gösteriyor.

SICAKLIK VE DUYGUSAL TEPKİLER ARASINDAKİ BAĞ

ABD merkezli psikoloji araştırmalarında sıcaklık arttıkça tahammül eşiğinin düştüğü, insanlar arası etkileşimlerin daha gergin ve kısa süreli hale geldiği saptandı. Beynin duygusal kontrol merkezi olan amigdala, sıcaklıkla birlikte daha reaktif hale geliyor. Bu da en basit uyaranlara bile öfke veya gerginlikle yanıt verme riskini artırıyor.





ISI STRESİ NEDİR?

Vücut sıcaklığı belirli bir eşiğin üzerine çıktığında, bu durum ısı stresi olarak tanımlanıyor. Isı stresi sadece fiziksel değil; mental yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve düşük sabır eşiği gibi psikolojik belirtilere de neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durum yaz aylarında:

Tartışma sıklığını artırıyor

Trafik kazalarına neden olabiliyor

İş yerinde verim düşüklüğü yaratabiliyor

SOSYAL DAVRANIŞLAR DA ETKİLENİYOR

2013 yılında yayınlanan bir çalışmada, sıcaklıkların arttığı dönemlerde suç oranlarının da yükseldiği gözlemlendi. Özellikle şiddet içerikli suçlarda ciddi artışlar kaydedildi. Bunun nedeni olarak hem fizyolojik stres hem de insanların daha fazla dışarıda bulunmaları gösteriliyor.