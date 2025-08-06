Araştırma: Yumurtlama dönemindeki vücut kokusu erkeklere daha çekici geliyor

Yapılan yeni bir bilimsel araştırma, kadınların yumurtlama döneminde salgıladıkları doğal vücut kokusunun, erkekler tarafından daha çekici bulunabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu etkinin “feromonlar” ile doğrudan ilişkili olmadığını vurguluyor.

Psikoloji ve biyoloji alanında çalışan araştırmacılar, kadınların döngüleri boyunca farklı dönemlerde vücut kokularını topladı. Çalışma sonuçlarına göre, yumurtlama döneminde kadınlardan yayılan koku, erkek katılımcılar tarafından daha hoş ve çekici olarak değerlendirildi.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu durumun evrimsel biyolojiyle açıklanabileceğini belirtiyor. Yumurtlama döneminin, kadınların en yüksek doğurganlık seviyesinde olduğu zaman dilimine denk geldiğini hatırlatan bilim insanları, erkeklerin bilinçsizce bu kokuları daha cazip bulabileceğini ifade ediyor.

Ancak araştırma, bu çekiciliğin yaygın olarak bilinen “feromon” etkisiyle açıklanamayacağını ortaya koydu. Bunun yerine, hormonal değişimlerin ciltte ve ter bezlerinde yarattığı kimyasal bileşen farklılıklarının bu kokuya yol açtığı düşünülüyor.

Uzmanlar, söz konusu etkinin farkında olmadan işleyen biyolojik bir süreç olduğunu ve insanların bilinçli olarak algılamadığını da ekliyor.