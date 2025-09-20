Araştırma: Z Kuşağı sigorta şirketlerini ‘kandırmayı’ meşrulaştırıyor

ABD’de Georgia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Z Kuşağı ve genç Y Kuşağı’nın sigorta dolandırıcılığına yönelik tutumlarını ortaya koydu. Araştırmaya göre genç yetişkinler, çoğu zaman bu tür eylemleri suç olarak görmezken, yaşlı kuşaklar söz konusu durumları etik dışı buluyor. Bu bulgular, sigorta şirketleriyle bireyler arasındaki güven sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

GENÇLERİN EN SIK YAPTIĞI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Sigorta Dolandırıcılığına Karşı Koalisyon’un verilerine göre, gençlerin çoğu farkında olmadan şu eylemleri gerçekleştiriyor:

Hasarı şişirmek: Daha önce oluşan hasarı yeni bir kazaya ekleyerek beyan etmek.

Başvuru sırasında yalan beyan: Aracın aslında park edilmediği bir adreste gösterilmesi gibi yanlış bilgi vermek.

Sahte sağlık faturaları: Alınmayan tedavilerin sigortaya yansıtılması.

Bilgi gizlemek: Sağlık durumu, sürüş geçmişi veya mülk riskleriyle ilgili detayları saklamak.

Kayıpları abartmak: Çalınan ya da zarar gören eşyaların değerini olduğundan yüksek göstermek.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırmaya katılan 1.500 yetişkinin verileri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu:

25-34 yaş grubundaki katılımcıların %40’ı sigorta dolandırıcılığı sayılan eylemlerde bulunmayı “normal” gördü.

55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yalnızca %5’i benzer bir tolerans gösterdi.

Gençler bu davranışları “para tasarrufu” veya “arkadaşlara yardım etme” yolu olarak değerlendiriyor.

Georgia Üniversitesi’nden Prof. Brenda Cude, “Gençler sigorta şirketlerini kişisel bir aktör olarak görmüyor. ‘Bir insana zarar vermiyorum, sadece bir siteyi kandırıyorum’ diye düşünüyorlar” dedi.

DİJİTAL ÇAĞDA DOLANDIRICILIĞIN KOLAYLAŞMASI

SAS şirketinden sigorta danışmanı Franklin Manchester’a göre teknolojinin gelişmesi, dolandırıcılığı sıradan insanların bile kolayca yapabileceği bir noktaya getirdi.