Gazeteci Deniz Zeyrek kimdir? Deniz Zeyrek kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:28

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:28

FOX Tv'nin 'Seçim 2023' programına katılan gazeteci Deniz Zeyrek gündem oldu. Deniz Zeyrek'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DENİZ ZEYREK KİMDİR?



Deniz Zeyrek, 10 Ekim 1972'de Kars'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra önce Gazi Üniversitesi'nde Kimya daha sonra ODTÜ'de Biyoloji okudu. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur. Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet Gazetesi'ne geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.



ÖZEL YAŞAMI

Deniz Zeyrek, evli ve bir çocuk babasıdır.