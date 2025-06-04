Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesinde para transferi yapacak ve özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı 5 Haziran arefe günü bankalar çalışıyor mu?

5 HAZİRAN AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak takvimde yer alıyor. Resmî tatil uygulamasına göre, arefe günü bankalar ve kamu kurumlarında mesai yarım gün olarak uygulanıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki bankalar da 5 Haziran tarihinde yarım gün hizmet verecek. Bankalar saat 13.00'e kadar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ