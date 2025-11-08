‘Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Murat Komiser” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Televizyon dünyasından tamamen uzaklaşarak maneviyata yönelen ünlü isim, yıllar sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, pek çok oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olmuştu. Dizide yaklaşık 300 bölüm boyunca “Murat Komiser” karakterine hayat veren Uğur Pektaş, rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, ardından ekranlara veda etmişti.





GAMZE ÖZÇELİK İLE EVLİLİĞİ

Pektaş, dizideki partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmiş, bu evlilikten Murathan adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2011 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Boşanmanın ardından hem Pektaş hem de Özçelik ekranlardan çekilerek daha içe dönük, maneviyata yönelen bir yaşam tarzı benimsedi.

SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Uzun süredir kameralardan uzak olan Uğur Pektaş, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Pektaş’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Hâlâ çok karizmatik”, “Arka Sokaklar’a dön artık” gibi yorumlarla oyuncuya büyük ilgi gösterdi.



