Arkeologlar 40 bin yıl kapalı kalan mağaraya girdi: Mühürlü bölümden çıkanlar şaşırttı

Cebelitarık’ın güneydoğu yüzeyinde bulunan Gorham Mağarası, uzun yıllardır Neandertallerin Avrupa’daki son yaşam alanlarından biri olarak tanımlanıyor. Bölgedeki kazı çalışmaları, bu eski insan türünün çevrede binlerce yıl boyunca yaşadığını ortaya koyan çok sayıda taş alet, yanmış tohum, kömür ve hayvan kemiği gibi günlük yaşam kalıntılarına ulaşmış durumda.

MÜHÜRLÜ BÖLÜMDEKİ BEKLENMEDİK BULGULAR

Araştırmacılar, mağara kompleksine bağlı Vanguard Mağarası’nda sedimanlarla tamamen kapanmış bir alan tespit etti. Yaklaşık 13 metre derinlikteki bu gizli bölümün yaklaşık 40 bin yıl boyunca hiç açılmadığı belirlendi. İçeride bulunan vaşak, sırtlan ve akbaba gibi çeşitli hayvan kalıntıları ile deniz salyangozu kabukları bilim insanlarını şaşırttı. Bu buluntular, özellikle denizden uzak bir konumda olmaları nedeniyle doğal süreçlerle buraya gelmelerinin zor olduğu değerlendirilmesine yol açtı.

YAŞAM SÜRESİNE İLİŞKİN YENİ VERİLER

Mağara tabakalarındaki tarihlendirme çalışmaları, Neandertallerin söz konusu bölgede daha önce düşünüldüğünden çok daha geç dönemlere kadar varlık gösterdiğine işaret ediyor. Geleneksel bilimsel görüşe göre bu insan türü Avrupa’da yaklaşık 40 bin yıl önce ortadan kalkmıştı; ancak Gorham Mağarası’ndaki verilere göre yaşam izleri 24 bin yıl öncesine kadar uzanabilir. Bu sonuç, Neandertallerin davranışsal ve çevresel adaptasyon yeteneklerine ilişkin yeniden değerlendirmeleri gündeme getirdi.

BİLİM DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Gizli mağara bölümünde ortaya çıkan veriler, Neandertal topluluklarının yalnızca günlük yaşam pratiklerini değil aynı zamanda çevresel kaynakları kullanma biçimlerini de daha iyi anlamaya imkân tanıyor. Araştırmacılar, bulguların insanlık tarihinin belirli dönemlerine ışık tutabileceğini ve mevcut kronolojilere önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.